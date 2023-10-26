不管束兒童　美國高級餐廳「辣招」對付家長　賬單曝光網激辯

現代餐廳幾乎都會收取服務費作為額外消費項目，然而有些餐廳特立獨行，訂定神奇的額外收費機制，作法評價兩極。



一家美國餐廳雖有4.1顆星的評論，然而卻被不少顧客抱怨菜單上的「這一收費機制」，認為相當糟糕。

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根據《紐約時報》（New York Post）報道，一家位於美國東南方藍領山脈的托科亞河餐廳（Toccoa Riverside Restaurant），客人可以在如田園詩般的海邊環境中享用當地的虹鱒魚。

餐廳對於「打算一日遊的家庭」沒有任何吸引力，原因竟是菜單上的一項規定。

據了解，該餐廳在菜單上寫下「大人的附加費用：適用於無力撫養孩子的成人」（Adult surcharge: For adults unable to parent $$$）。對此，有一名客人在「Reddit論壇」上分享了一張菜單照片，標題則寫下「這家餐廳因（你）育兒不當而向你收取額外的費用」。

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該名客人稱：「什麼才算是『不能養育孩子的成年人』？若發生這種情況，就沒有理由收取額外的費用。」此文一出引起不小爭議。

有人坦言孩子雖然很煩人，但因為他們是孩子，本來就難以捉摸。另有曾到該餐廳的客人在Google評論上留下負評，稱自己是「糟糕育兒費」的不幸受害者。

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一名客人羅德里戈里維拉稱，當天包含自己共三個成人和兩個孩子、4個月大的嬰兒前去餐廳時，服務人員就不斷地用糟糕的眼神看待他們。

後來妻子搖着嬰兒讓他好入睡，經理卻告知「在高級餐廳裏不要這樣做」，後來又搬走了他們的嬰兒車，坦言非常糟糕。

雖此規定引起不小爭議，然而該餐廳在Google兩千多條的評論中仍獲得了4.1顆星的評價。除了「育兒費」外，進到該餐廳想要「分食的顧客」也需特別留意，因該店家規定分食者須「額外付3美元的分餐費」。

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