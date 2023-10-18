日本大阪動物園「黑猩猩逃脫」大暴走　獸醫臉遭咬　遊客急疏散

大阪天王寺動物園驚傳黑猩猩逃脫！



據大阪市消防局和動物園表示，一頭母黑猩猩逃出籠區，過程中還咬傷一名40多歲的獸醫。

隨後園方出動麻醉槍好不容易才將黑猩猩抓回來，動物園也因此暫時關閉。

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當地時間17日上午10時20分左右，天王寺動物園的工作人員向天王寺警察署報案稱一隻黑猩猩從籠子裏逃了出來。

一名40多歲的男性獸醫被咬，臉部受傷。園方立刻以緊急狀況為由疏散遊客，並告知將關閉一天。

據工作人員表示，這頭母猩猩是在搬遷新籠舍時逃脫，還咬傷獸醫，隨後就跑到樹上待着。

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黑猩猩的逃亡一直持續到下午的1點30分左右，被工作人員的麻醉針射中生效後，才跌落樹下，將牠帶回籠區安置。

天王寺動物園位於大阪市天王寺公園內，於1915年1月1日開園，是日本當時的第三座動物園。

園內面積約11公頃，約飼養230種動物，是都市型綜合動物園，相當受到大阪市民以及觀光客的喜愛。

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園內有許多明星動物，包括只有在這裏才看得到的紐西蘭國鳥奇異鳥，以及山魈等，北極熊和黑猩猩也相當有人氣。

而此次的黑猩猩逃脫，也讓人想到七年前的仙台八木山動物公園黑猩猩逃亡事件。

當時一隻公猩猩跑出動物園，沿著電線攀爬逃到附近的住宅區，2小時半後才被捕獲。

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