殘疾男被迫「爬出飛機」尊嚴盡喪　職員冷眼袖手　加航道歉

加拿大一名行動不便的49歲男子羅德尼（Rodney Hodgins）投訴，他8月跟妻子乘坐加拿大航空到美國渡假，不料下飛機時空服員突然告訴他，機上沒有提供輪椅等相關服務，他因此被迫「用手攀爬過12排座位」才離開飛機，讓他覺得人權遭到侮辱。



對此，加拿大航空（Air Canada）已向羅德尼道歉，並提供價值2000加幣（約1.1萬港元）的機票兌換券賠償。

起初還以為空服員開玩笑 十多名機組人員圍觀無人出手幫忙（點圖了解更多）：

+ 28

根據加拿大廣播公司（CBC）報道，49歲羅德尼與妻子居住在英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省），儘管患有痙攣型腦性麻痺行動不便，必須乘坐電動輪椅才可以自由行動，他與妻子依然每年都會出國旅行，一般來說航空公司都會準備輪椅協助他下飛機，不料這一次卻遇到完全不同的情況。

羅德尼與妻子為了慶祝結婚紀念日，8月底乘坐加拿大航空，飛往美國拉斯維加斯渡假，不料當飛機降落機場後，空服員突然告訴他們，由於飛機沒有準備輪椅，他必須自行離開飛機。

他起初還以為空服員是在開玩笑，直到空服員再次強調後，才知道要求竟然是真的，讓他感覺震驚和憤怒。

【延伸閱讀】日本女偶像被招牌砸中「下半身癱瘓」終身坐輪椅 5年後現況曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 26

羅德尼回憶當時的場景說，空服員當時詢問他，「你能走到飛機前方嗎」，他回答，「我當然不能。我需要輪椅，我不能走路」。

他說，空服員的要求真的太荒謬了，「我根本沒有辦法自己行走，我沒有辦法可以到達飛機前方」、「如果我不需要輪椅，我早就離開飛機了，就不會坐在那裏」。

羅德尼別無選擇，他不想大吵大鬧，也不想耽誤航班，只好用雙手攀爬前進，忍着劇痛爬過12排座位，妻子則在後方扶着他無法移動的雙腿。

然而現場8名清潔人員、2名空服員、機長和副機長等人卻只是站在旁邊看着，沒有任何人願意出手幫忙，他們耗盡力氣才爬到飛機前方，坐上電動輪椅離開飛機。

【延伸閱讀】波蘭美女FB全是大頭照 原來患罕見病須用直立輪椅「30年未坐過」（點圖放大瀏覽）：

+ 20

羅德尼的妻子迪安娜（Deanna Hodgins）不捨說，「我盡力幫助老公減輕腿上的重量，但我們都耗盡力氣」、「我們在十幾個人面前奮力掙扎，有一些人不忍心移開視線，另一些人則羞愧地看着他，才讓他下了飛機」、「先生的腿跟我的背都受傷了，然而內心受到傷害更嚴重，我先生的人權遭到踐踏！」。

對此，加拿大航空坦承，確實沒有給予羅德尼提供足夠的協助，對於羅德尼受到的不當待遇，他們已聯繫羅德尼道歉並提供賠償。

加拿大航空也解釋，公司在拉斯維加斯是僱用第三方專業服務公司，提供飛機輪椅安全登、離機服務，他們已經在調查這次的嚴重過失是如何發生的，未來不排除更換第三方合作夥伴。

羅德尼後續表示，他日前收到加拿大航空賠償，是一張價值2000加幣的機票兌換券，但他認為賠償並不能解決他的問題，「我希望航空公司能改變政策，未來有行動不便的人士下飛機時，必須有人提供協助」、「我只是不希望我碰上的情況，發生在另一個人身上」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】