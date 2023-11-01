台灣＝Tokyo？日本料理英文翻譯「令人搲頭」　名古屋人加把嘴

台灣＝東京＝名古屋？



社群平台「X」（前稱Twitter）近日流傳着一張圖片，只見一張菜單寫着「台灣乾拌麵（台湾まぜそば）」，但下方卻用英語寫下「Tokyo Mazesoba（東京乾拌麵）」，意外讓台灣、日本東京，及料理發源地——名古屋的網民陷入疑惑。

把台灣翻譯成Tokyo還不是最奇怪的 點圖了解更多：

+ 18

「把台灣翻譯成Tokyo（東京）還不是最奇怪的」，消息傳回Facebook，一名台灣網民對此發表看法，他認為最奇怪的部分，是這個麵的發源地既不是台灣也不是Tokyo（東京），而是在名古屋被發明的，台灣根本沒有「台湾まぜそば（台灣乾拌麵）」這樣的料理。

事實上，日本台灣交流協曾分享2道「日本限定」台灣料理，2種麵食其實都不是台灣料理，分別是台灣拉麵（台湾ラーメン）和台灣乾拌麵（台湾まぜそば）。

【延伸閱讀】日本旅遊注意！有遊客入餐廳一講英文即被趕 老闆兩度怒喝呢個字（點圖放大瀏覽）：

+ 23

台灣拉麵的原型是「台南擔仔麵」，源自於一位在名古屋的台灣人想復刻其美味，經過多次嘗試與調整，再加上獨特辣味配方，成為現在的熱門美食「台灣拉麵」。

由於台灣拉麵推出後頗受好評，吸引不少店家模仿。有店家嘗試在乾麵放上辣肉燥後，再加入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料，攪拌後辛嗆的口感大受食客歡迎，意外成為另一樣台灣沒有的料理「台灣乾拌麵」。

【延伸閱讀】原來日本購物可以講價？網民分享成功故事 Dyson吸塵機都有得平（點圖放大瀏覽）：

+ 19

貼文下方也吸引來許多日本網民留言，「東京不是台灣」、「什麼都好，只要味道好就行」、「它在加拿大也被稱為Tokyo Mazesoba，最近在溫哥華變得非常流行。當外國人聽到蕎麥麵時，他們可能會想到日本」。

另外作為「台灣乾拌麵」的發源地，不少名古屋網民更在意，「名古屋讀作『東京』嗎？」、「我是名古屋人，請改叫Nagoya Mazesoba」、「名古屋市民：……」。

延伸閱讀：

想吃拉麵又想吃丼飯…北海道店家端出這碗一次滿足 他驚呼：哪裏有賣？

倫常慘案！23歲父殺6歲兒棄屍荒野 內情曝村民罵「不配為人父」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】