巴勒斯坦記者死於空襲　全家11口滅門　同事直播中失控崩潰痛哭

綜合巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）、卡塔爾半島電視台等報道，當地時間2日，巴勒斯坦電視台記者穆罕默德（Mohammed Abu Hatab）及其11名親屬，在加沙南部汗尤尼斯的家中遭以色列軍隊空襲，全部喪生。



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噩耗一度令穆罕默德的同僚，正在連線直播的巴勒斯坦電視台主持人和戰地記者雙雙崩潰，兩人對着鏡頭難掩悲憤，無聲痛哭。

「他半個小時前還在這兒……」記者抽泣地報道着穆罕默德的死訊，一邊將身上標有「媒體」（Press）字樣的防彈背心脫下，丟在地上，「我們再也受不了了，我們遲早都會被殺掉，這只是時間問題，這些裝備保護不了我們。」

截圖自巴勒斯坦電視台

據報道，巴勒斯坦電視台記者穆罕默德今年52歲，本輪巴以衝突爆發後一直負責在汗尤尼斯的納賽爾醫院傳回報道，其報道內容多與以色列軍隊對加沙地帶人民犯下的戰爭罪行相關。就在遇難的一小時前，他剛剛完成了一次報道工作，豈料這竟是最後一次。

半島電視台記者阿祖姆（Tareq Abu Azzoum）回憶說，事發當天的大部份時間他都與穆罕默德一起進行報道工作，不過穆罕默德後來回了一次家去看望家人。

「他本來打算馬上返回繼續報道的。」阿祖姆說，「但這一次，他成了目標，他的家人也成了以色列持續轟炸的目標。穆罕默德……向全世界報道了當地的真相和現實。」

不過短短半個小時就天人兩隔，穆罕默德一大家子12口人全部遇害，也令他在巴勒斯坦電視台的同僚們無法接受。

「我們的同事穆罕默德半小時前還在這裏，現在他離開我們了，一同被炸死的還有他的妻子、兒子和兄弟……」巴勒斯坦電視台記者巴希爾（Salman Al-Bashir）在連線直播報道時徹底崩潰。

他沙啞着嗓子，帶着哭腔說道：「我們再也受不了了，我們累壞了。在這裏，我們遲早會成為犧牲品。沒有人看到我們，也沒有人看到我們在加沙正在經歷的災難和戰爭罪行的規模。」

巴希爾扭過身背對鏡頭抱住自己的頭，隱隱傳來抽泣。與其連線的，此時正坐在電視台直播室的女主持人聽聞，一臉絕望地閉上了眼睛，再也控制不住自己的情緒，捂臉痛哭起來。

兩人一時之間都說不出一句話，鏡頭下只剩下難以克制的無聲哭泣。

待巴希爾稍微平復了一下心情，他繼續說道，在加沙地帶開展工作的戰地記者，其人身安全根本無法獲得保證。

「穿着防彈背心和頭盔也沒有倖免的可能，毫無國際安全義務的履行，這些裝備保護不了我們，沒有什麼可以保護記者，它們只是我們佩戴的標語，僅此而已。」

他一邊說，一邊脫下了身上標記有「媒體」（Press）字樣的裝備，「我們是在電視上直播的受害者，我們都會被殺，這只是時間問題，而且不會有人受懲罰。我們等着一個接一個的記者失去生命，直到輪到自己的那天。」

在土耳其阿納多盧通訊社的影片中，巴希爾與哭泣的媒體同行們一一擁抱，隨後眾人又投入到報道工作中。

記者們擁抱痛哭地看着穆罕默德最後一次報道的畫面

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）透露，穆罕默德及其家人是在進入汗尤尼斯的家中幾分鐘後就遭到了轟炸。該媒體向穆罕默德一家表示哀悼和致敬的同時，指控這是一起由以色列發起的「蓄意暗殺」。

巴勒斯坦官方媒體的一份聲明中稱，這起襲擊是一個「血腥訊息」，旨在恐嚇巴勒斯坦記者，阻止他們報道巴勒斯坦人民的苦難、揭露以色列佔領者的罪行，這種襲擊也是以色列對加沙地帶人民發動的「種族滅絕」戰爭的一部分，但無論以色列如何殘暴地對待記者，他們都不會放棄自己的職責，尤其在加沙地帶，他們將繼續履行對人民的責任，使以色列無法掩蓋真相。

聲明還提到，巴勒斯坦官方媒體將通過訴諸國際法院、聯合國以及國際人權組織和機構，對記者穆罕默德遇襲案件採取後續行動，要求追究以色列的責任。

早些時候（10月27日），以色列國防軍曾告知國際媒體，他們無法確保在加沙地帶開展工作的記者的安全。其聲稱，哈馬斯「故意在記者和平民附近」開展軍事行動，對哈馬斯目標的高強度打擊可能會對周圍建築物造成損害，哈馬斯火箭也可能失控並殺死加沙境內的人員。