中美俄都面臨艱難抉擇，以色列何時停火將是檢驗各方智慧的試金石

停火，這是聯合國決議近期發出的聲音。譴責，這是阿拉伯國家近來就以色列對加沙發動地面進攻的態度。但是在美國支持下以色列並沒有停下來的意思。以色列的目標是摧毀哈馬斯，解救人質，這些必須要實現。國際社會圍繞加沙局勢，形成了兩股鮮明的聲音，一是譴責以色列呼籲停火，一個是支持以色列自衛。現如今以色列何時停火是各方關心的焦點。

以色列曾經控制過加沙地帶，最終捨棄的原因是無法進行有效的管控，現如今以色列地面進攻加沙，是對哈馬斯的打擊，但是打擊之後呢，以色列該如何抉擇？

近日輿論傳出美以正密謀加沙未來，三種局面分別是，美國、英國、德國和法國組成多國部隊，支持由地區國家組成的委員會暫時監管加沙；參考1979年埃及與以色列和平條約下西奈半島的模式，在加沙地帶組建一支由多國部隊和觀察員組成的維和部隊；將加沙地帶置於聯合國的臨時監管之下。

10月16日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，遭以色列襲擊後留下一個巨坑。（新華社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期表示不能讓哈馬斯重新控制加沙，不能讓以色列控制加沙，最理想的情況是建立一個「有效且煥發新生的巴勒斯坦權力機構」來治理加沙，「如果不能，還有其他臨時安排，這可能涉及該地區的許多其他國家以及有助於提供安全和治理的國際機構」。這和媒體報道的美以密謀的加沙局面不謀而合。

布林肯將於11月3日展開新的中東行程，計劃再次訪問以色列並與以色列官員會面，之後再前往中東多地。這是布林肯在衝突爆發後短期內第二次前往中東。輿論普遍認為布林肯的重要任務是遊說各國接受以色列的地面進攻併為加沙的未來作出規劃。

以色列一意孤行要地面進攻加沙，美國一意孤行全面支持以色列，包括媒體傳出的美國和以色列對加沙地帶未來的安排，也是美國以色列意志的體現，先有方案才有協調。如果局勢放在二十年前，美國和以色列或許還有這樣做的空間，但現如今，美國和以色列憑藉強力主導中東的局面一去不復返了。

以巴衝突：2023年11月1日，在加沙走廊南部拉法，一批有雙重國籍的巴勒斯坦人準備走過拉法過境點（ Rafah border crossing），希望獲準離開加沙。（Reuters）

百年未有之大變局下，中東局勢是率先有大變局的。美國將戰略中心從中東轉移，這是最大的變化，在這一大背景下，中東國家的大國權力版圖正在發生變化，俄羅斯恢復了前蘇聯的影響力，中國正日漸成為顯性的存在；地區國家中阿拉伯國家、伊朗、土耳其等國經濟上和政治上日前強勢崛起，在國際事務上逐漸不惟大國馬首是瞻。

美國和以色列的意志首先會遭到來自其他大國的挑戰，中國和俄羅斯不會放過這個阻止美國的機會，尤其在聯合國，美國再想繞過聯合國或者以聯合國的名義助推戰爭，已經不可能。

其次，地區國家會不會坐視美以牽引局勢發酵還是未知數。沙特要做阿拉伯國家的領頭羊，不可能一味忍讓，如果不能在巴以問題上有所作為，就不可能稱之為大國。這一點沙特年輕的王儲稗穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud, MBS）非常清楚。

2023年10月31日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席參議院聽證會，遭反對以巴衝突的群眾抗議。（Reuters）

第三，拜登政府當局，一方面要維持戰略定力不變不重返中東，另一方面又要將中東局勢穩住，這一切都不是容易的。這是非常大的考驗，簡單直接支持以色列，是不現實的。以色列內塔尼亞胡政府的支持率本就不高，發生哈馬斯對以色列的襲擊事件後，呼籲內塔尼亞胡下台的聲音逐漸升高，內塔尼亞胡在位的時間還有多長需要考量。

到底是打到底還是見好就收，以色列現任和繼任政府都需要審慎思量。在以色列政治局勢如此不穩定的今天，以色列陷入加沙地面戰爭泥潭並不見得是好事，換句話說，對加沙地帶進行無差別的打擊，並不見得是以色列國內一直擁護的。

以色列地面進攻加沙地帶是一招險棋，將以巴衝突推向了全新的階段。拜登政府是否有足夠明智不被以色列裹挾，內塔尼亞胡政府能否在將外患轉化為解除內憂的助推器，中俄能否將對美國的口頭批評轉化為伸張正義的實際行動，地區國家如沙特阿拉伯能否以巴以衝突為切入口真正做地區大國該做的事，中俄和中東地區國家能否形成阻止美以的合力，都有待觀察。

在美國面臨戰略困境的當下，中俄與中東地區國家迎來了一個可以有所作為的重大時機。在以色列地面進攻遭到國際社會普遍質疑的當下，美國本身也有糾正單方面支持以色列政策的輿論空間。是以色列打下加沙後各方再考慮局面如何解決，還是在以色列的進攻沒有非常深入時就阻止以色列？如果是前者，加沙地區人民遭受毀滅性摧殘，各方都難辭其咎，中俄也不會有顏面佔據國際道德高地，美以和地區國家也會面臨難以收場的難題。如果是後者，那麼誰能立刻出來阻止以色列？因此，以色列何時停火撤軍實際上是檢驗各方智慧的試金石。