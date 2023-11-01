多國譴責以色列暴行　約旦召回大使｜最新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日突襲，從加沙向以色列發射大量火箭，武裝分子越界進入以境俘虜及殺害以國平民和士兵，以色列8日宣戰。以軍對國內外目標進行數週「清掃式」襲擊後，對加沙地面攻擊持續擴大，雙方已曾直接交火。



以巴衝突持續超過三週，巴勒斯坦加沙衞生部指，當地有超過8,300人死於以軍在加沙地帶的行動，另外當地同時面臨斷水斷糧的威脅，多家醫院無法運作。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

・約旦外交與僑務部宣布其召回駐以色列大使，以表達約旦對以色列行為的拒絕和譴責立場。此外，約旦外交與僑務部也已通知以色列方面，拒絕讓之前已離開約旦的以色列駐約旦大使返回約旦。

・中國外交部引述中國外長王毅稱，中方支持盡快召開更權威、更廣泛、更有效的國際和平會議，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」軌道。

・巴勒斯坦極端組織哈馬斯稱，以軍第二日對加沙的難民營建築物進行轟炸，傷亡眾多。

・法媒引述消息稱，埃及宣布開放拉法口岸，允許約90名受傷的巴勒斯坦人以及約450名外國公民和雙重國籍人士通過。

・路透社引述埃及媒體以及邊境消息人士稱，第一批從加沙撤離的傷者乘坐救護車穿過拉法口岸進入埃及。

・伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）呼籲所有穆斯林國家標葛來自以色到的石油和食物，並要求以軍停止轟炸加沙。

・美聯社稱，記者在11月1日看到數十人通過拉法過境點，從加沙進入埃及。這看來是首次有持外國護照者獲准離開加沙。

・英國外相祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）稱，連接埃及與巴勒斯坦的拉法過境點今日可能開放，供首批外國人離開。

・路透社引述伊拉克政府消息人士稱，兩架針對敘利亞亞坦夫（al-Tanf）地區美國基地的無人機遭到挫敗。

・以色列國防軍在其Telegram頻道上說：「自戰爭開始以來，以色列國防軍對屬於加沙地帶恐怖組織（指哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等）的1.1多萬個目標發起了打擊。」

此外，以色列國防軍還表示，以軍11月1日凌晨對加沙地帶數個目標發起了打擊，包括指揮中心和哈馬斯。

以軍方發表聲明稱：「凌晨，以色列國防軍聯合部隊對加沙地帶全境的數個恐怖主義目標發起了打擊，包括作戰指揮中心、地道井以及哈馬斯恐怖主義小組。」

聲明指出，在10月31日的武裝衝突期間，以軍發現一些哈馬斯武裝人員，他們在加沙地帶北部賈巴利亞（Jabalia）學校、醫療中心和政府機構附近的多層建築物內築壘抵抗。消息顯示，以軍向以空軍下令對其進行打擊。

・以軍：在紅海部署導彈艇作為地區增援的一部份。

・俄衛網1日引述《以色列時報》報道，埃及在與加沙地帶交界的拉法口岸附近部署了幾十輛坦克和裝甲車。

該報援引相關照片報道稱，在邊界附近部署了幾十部車輛。口岸附近部署重型裝備是因為巴以衝突升級，埃及擔心成千上萬的難民湧入。

・沙特阿拉伯外交部譴責以色列空襲賈巴利亞難民營，形容事件導致大量無辜平民傷亡。

．美國務卿布林肯（Antony Blinken）、防長奧斯汀（Lloyd Austin）向參議院作供，遊說國家撥款援助以色列，不過眾議院共和黨人則提出單獨援助以色列的撥款法案，將援助烏克蘭排除在外，同時削減國稅局（Internal Revenue Service）的資助。總統拜登（Joe Biden）表明，他會否決有關法案。

．以色列發動新一輪空襲後，南美洲多個國家分別採取外交行動，玻利維亞宣布與以色列斷交，並形容以軍出兵加沙地帶違反人類罪行；智利、哥倫比亞亦決定召回駐以色列大使，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社交平台X表示「如果以色列不停止屠殺巴勒斯坦人，哥倫比亞就沒有在當地的理由」，而智利總統博里奇（Gabriel Boric）則認為，以軍的行動是對巴勒斯坦平民的集體懲罰。

．以色列10月31日空襲加沙北部賈巴利亞（Jabalia）一個難民營，稱行動中殲滅哈馬斯一名高級指揮官，以及身處建築物及地底設施內的其他哈馬斯成員。半島電視台（Al-Jazeera）稱，以軍新一輪空襲擊中賈巴利亞一座住宅大樓，至少8死多傷。