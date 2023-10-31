Matthew Perry突離世　《老友記》眾主角首開腔：難以理解的損失

經典美劇《老友記》（Friends，台譯：六人行）飾演主角之一「昌德」（Chandler，又譯錢德勒）男星馬修派利（Matthew Perry）於10月29日離世，全球影迷、同業與粉絲都感到不捨。《老友記》全體演員也在10月30日首度對此發聲，「我們都為馬修的死感到無比悲痛」。



綜合外電報道，劇組在美國雜誌《People》上首度發布聲明，「我們所有人都為馬修的死感到無比悲痛。我們不僅僅只是同劇演員，我們是一家人。有太多太多想說的，但現在，我們要好好沉澱哀悼，並消化這一讓人難以理解的損失。」

聲明接着表示，等到他們平撫情緒後會再發聲，「但現在，我們的思念和愛與馬修的家屬、朋友，以及世上每一個愛他的人同在。」

該聲明由「Rachel」珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、「Phoebe」麗莎古黛（Lisa Kudrow）、「Ross」大衛史威默（David Schwimmer）、「Monica」柯特妮考克斯（Courteney Cox，又譯卻妮高絲）以及「Joey」麥特勒布郎（Matt LeBlanc，又譯麥尼賓）署名。

馬修派利驟然離逝，令很多他的粉絲也大為傷感：（按圖了解）

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《老友記》共同創作人考夫曼（Marta Kauffman）、克雷恩（David Crane）與執行製作布萊特（Kevin Bright）於10月29日也發表聯合聲明，「對於我們摯愛的朋友馬修的死，我們很震驚，而且深深地感到悲傷。這感覺還是很不真實。我們只能說，我們覺得很幸運，因為有他出現在我們的生命裏。」

聲明中也提到馬修派瑞以「昌德」角色深入人心，「要說一個演員把一個角色變成自己的，聽起來很陳腔濫調，但以馬修而言，沒有任何言語能形容得更真切了。打從我們第一天看他演繹昌德．賓，我們就知道是他了。」

聲明繼續，「我們會永遠珍惜他帶給我們每一個快樂、明亮和令人眼花撩亂的智慧的時刻，不只是他的演出，還有私底下的他也是如此。他一直都是人群裏最有趣的那個人，不只如此，他還是最貼心的人，擁有一顆奉獻和無私的心。」

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馬修派瑞於美國時間10月28日在自宅中被發現身亡，陳屍在按摩浴缸中，警方獲報到場後現場並未發現任何毒品，也沒有外力侵入或是打鬥痕跡。救護人員到場時，他已沒有呼吸心跳，初步研判是溺水身亡，享年54歲，噩耗傳出後讓喜愛他的粉絲相當震驚。驗屍報告尚未出爐。

馬修派利生前受憂鬱症所苦，24歲那年因《老友記》全球爆紅，從此改變了他的生命軌跡，私底下他曾染上酗酒與藥物問題，更為此多次進出醫院與勒戒中心。之後他致力於幫助同樣酗酒與藥物成癮的人，並成立了男性專屬的戒酒中心「派利之家」（Perry House，2001—2015）。

不過這些貢獻仍然被《老友記》影集的光芒遮蓋，馬修派利曾說，他希望世人能記得他曾經幫助酗酒、藥物成癮者戒斷的貢獻，但他深知當他過世之後，《老友記》仍會是世人想起與他有關的第一件事，「我知道這不可能發生，但如果會的話，那就真的太好了。」

《老友記》確實在馬修派利死訊傳出後不斷被提起，全球粉絲、名人也紛紛擷取該影集當中的片段和畫面，懷念這位「始終在那裏的平行世界的朋友」。馬修派利也說過，「在我死後，我知道大家討論的無非就是《老友記》，我是開心的，因為作為一名演員，我有作品能讓世人討論，也帶給他人歡笑。」

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