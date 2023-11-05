新加坡總理李顯龍：2024年11月前交棒黃循財

新加坡總理李顯龍將在下一屆全國大選前，將執政人民行動黨秘書長一職交棒給副總理兼財政部長黃循財，由他領導人民行動黨在大選中爭取勝利。



李顯龍11月5日在行動黨大會上宣布，將行動黨秘書長一職交棒給副總理兼財政部長黃循財，並說交棒之後，他將遵照黃循財的決定。黃循財原為行動黨副秘書長。

李顯龍說：「只要是他認為我能發揮作用的地方，我就會去。我會盡力幫助他和他的團隊勝出下一屆全國大選，履行他領導國家的責任，讓新加坡能在我和其他第三代部長之後，在未來許多年繼續取得成功。」

下一屆大選最遲必須在2025年11月舉行。

現年71歲的李顯龍表示，他因新冠疫情的爆發，未能如願在70歲生日前交棒。「但如果一切順利，我將在明年（2024年）行動黨70歲生日前交棒。那不是我的生日，就讓我借用吧。」

李顯龍又表示，黃循財和第四代團隊在疫情期間展現實力，如今也越來越多地主導國家議程。他們在「新加坡攜手前進」運動中與新加坡人合作，近日出爐的報告提出了重大議程，承諾努力開展多個重大計劃。他們也在積極引進人才，進一步加強團隊。

提到擔任總理近20年時 哽咽一度說不出話

李顯龍在致辭最後提到自己擔任總理近20年時哽咽，一度說不出話來。現場出席者這時起立報以熱烈的掌聲。

「我擔任總理近20年，新加坡和人民行動黨經歷了許多艱難險阻，徹底轉變。但有些事從未改變。我們仍然身穿白衣，我們仍然稱呼彼此為同志（comrades），我們仍然對新加坡盡心盡力，我們仍然感受到為人民服務的使命，我們也仍然有責任為子孫後代確保這個小島國安全無虞。這些事在我的領導下沒有改變，在第四代團隊領導下也不會改變。」

李顯龍呼籲黨員全力支持黃循財和他的團隊，幫助他們取得大選勝利，與他們合作將新加坡帶往新的高峰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

