多國難容以色列暴行實施外交制裁　召回大使或斷交

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日爆發新一輪衝突，在這約一個月以來造成嚴重傷亡。多國譴責以色列濫殺平民



玻利維亞10月31日指控以色列犯下戰爭罪以及危害人類罪，並宣布正式與以色列斷交，成為以巴衝突爆發後，首個與以色列斷交的國家。玻利維亞外交部副部長馬馬尼（Freddy Mamani）說，玻利維亞「決定與以色列斷絕外交關係，以拒絕和譴責以色列軍隊侵略加沙地帶（Gaza Strip），以及不成比例的軍事進攻」。

智利10月31日宣布召回駐以色列大使，抗議以色列「不可接受地違反國際人道主義法的行為」。智利是阿拉伯世界以外，巴勒斯坦人口最多的國家。

哥倫比亞10月31日也宣布召回駐以色列大使。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）同日在社交平台X（前稱Twitter）發文指，以色列此次襲擊是「對巴勒斯坦人的屠殺」。他警告，如果以色列軍隊不停止襲擊加沙平民，哥倫比亞會斷絕與以色列的外交關係。

約旦外交與僑務部11月1日宣布召回駐以色列大使，以表達約旦對以色列行為的拒絕和譴責立場。約旦已通知以色列，拒絕讓之前已離開約旦的以色列駐約旦大使返回約旦。

巴林11月2日宣布召回駐以色列大使，並暫停與以色列的經濟合作關係。

洪都拉斯外交部11月3日指，由於以色列在加沙地帶違反國際人道法，洪方會召回駐以色列大使進行磋商。

土耳其11月4日宣布召回駐以色列大使，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其已「排除」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不會再與其聯繫，又指準備把以色列的罪行訴諸國際刑事法院（ICC）。