以色列財政部：與哈馬斯戰鬥將損失逾500億美元

以色列政府數據顯示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭將使以色列耗資2000億謝克爾（約3,960億港元）。



路透社報道，以色列《經濟學人報》（Calcalist）11月5日引述數據預估稱，這金額相當於以色列國內生產總值（GDP）的10%。但前提是，這場戰爭只會持續8至12個月、戰爭範圍僅限於加沙地帶（Gaza Strip），黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、伊朗或也門不會全面參戰，以及約35萬被徵召的預備役以軍將在戰後很快重返工作崗位。

《經濟學人報》稱，以色列財政部認為，耗資2000億謝克爾只是一個「樂觀」的估計。但以財政部表明，並不支持《經濟學人報》預估的數據。

《經濟學人報》預計，有一半的費用將用於國防開支，每天約為10億謝克爾（約19.8億港元）。另外400億至600億謝克爾（約792億至1,188億港元）將來自收入損失，約170億至200億謝克爾（約336億至396億港元）用於對企業的補償，約100億到200億謝克爾（約198億至396億港元）用於戰後重建。

以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）曾表明，以政府正在為受巴勒斯坦襲擊影響的人們準備經濟援助計劃，其規模和範圍將超過新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間所耗費的金額。

本文獲《聯合早報》授權轉載

