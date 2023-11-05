以巴戰爭滿月　人道停火希望渺美以捱轟　加沙死亡人數直逼1萬

自巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列、以軍反撃以來，雙方衝突全面升級，至11月5日踏入第30天。加沙衞生部11月5日稱，自10月7日以來當地死亡人數已逾9,770人，包括4,800名兒童。



以下是香港01人彙整有關以巴戰爭爆發

．以色列8日正式宣戰，經過數週對境內外目標進行「清掃式」襲擊後，以軍在10月底至11月初起，對加沙地面攻勢明顯增強。行動包括出動與推土機越界進入加沙、空襲更加猛烈（受襲地點包括醫院附近與難民營），針對哈馬斯藏身的地道炮擊。

以國防部長加蘭特（Yoav Gallant）稱以軍從南北兩路攻擊加沙內的哈馬斯目標，並已進入市區。他聲言會找出哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）並消滅他。

・在以軍加強進襲加沙之際，以色列與美國面對的國際壓力愈來愈大，然而兩者均無意停火。美方僅提出進行「人道主義暫時停火」，都無法說服以色列。多個國家尤其是中東國家對此猛烈批評，要求即時停火。

．正訪問中東的美國務卿布林肯（Antony Blinken）4日呼籲進行「人道主義停火」（humanitarian pause），但以色列方面無意照辦，認為這樣有助哈馬斯休整，並再度發動大規模襲擊。以色列11月5日重申，人質未獲釋前，不會有停火。

美國總統拜登（Joe Biden）稍後稱，已就確保「人道主義停火」取得進展，但未說明詳情。

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人道救援

．經過多國數週協商，本來封閉的拉法過境點（Rafah Border Crossing）終於在10月21日重開讓人道物資經此進入，以及讓需要治療的傷者通過此地離開。持有外國護照的人亦在加沙這個唯一可用的檢查站出境。

30輛運載人道救援物資的貨車11月4日經拉法過境點進入加沙，其中19輛交予聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），3輛交予紅十字會，8輛由埃及紅新月會派出的貨車則移交巴勒斯坦紅新月會。

人質情況

．哈馬斯武裝分子10月7日發動突襲當天，越界進入以色列擄走240多名人質，當中包括不少外國人。這對以色列的攻擊行動構成一定程度的制肘。

哈馬斯11月3日稱準備在交換人質與囚犯問題上達成全面妥協，以色到也稱不放人、不停火，惟哈馬斯除了在10月20日釋放母女2人，以及10月23日再釋放2名年長的女子，雙方的換囚談判可說是毫無寸進。

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）4日稱，以軍空襲導致逾60名從以色列擄走的人質失蹤。卡桑旅發言人烏拜達（Abu Ubaida）稱其中23人的遺體被發現困在瓦礫中。

以巴戰爭：圖為以色列國防軍11月5日發布圖片，顯示以軍在加沙某地點進行軍事行動。（Reuters）

以色列遭孤立

．多國難容以色列的圍城與濫炸，過去一個月以來做出不同程度的外交制裁，包括召回駐大使或實行斷交。玻利維亞宣布斷交，而智利、哥倫比亞、約旦、巴林、洪都拉斯則召回駐以大使。最新一個採取行動的國家是土耳其，而且似乎在暗示制裁行動有可能升級。

土耳其4日宣布召回駐以色列大使，並與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）切斷聯繫。