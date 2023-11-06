以巴衝突｜以色列爆發示威潮　76%民眾促內塔尼亞胡下台

以色列多地爆發示威潮，群眾不滿以色列10月7日未能阻止哈馬斯（Hamas）的攻擊，並對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）處理手法感到憤怒，尤其是人質迄今未獲釋放。以色列電視台Channel 12最新公布的民調顯示，76%的以色列民眾希望總理內塔尼亞胡下台，有64%民眾認為以巴衝突平息後，應立即舉行大選。



以色列多地11月4日爆發示威，包括海法（Haifa）、埃拉特（Eilat）、貝爾謝巴（Beersheba）、特拉維夫（Tel Aviv），以及內塔尼亞胡的家鄉該撒利亞（Caesarea）等地。

除此之外，耶路撒冷（Jerusalem）當日有數千名群眾聚集，包括內塔尼亞胡的官邸外，有示威者試圖衝擊安全路障。於11月5日，也有民眾在耶路撒冷集會紀念10月7日的死難者。

2023年11月5日，在耶路撒冷，民眾在大批人質的海報旁，紀念10 月7日哈馬斯攻擊中的遇難者。（Reuters）

以色列電視台Channel 12於11月4日公布的民調顯示，當被問及誰對這次攻擊負有最大責任時，44%的以色列人指責內塔尼亞胡，33%的人歸咎於國防軍參謀長哈萊維（Herzi Halevi）和以色列國防軍高級官員，5%的人指責國防部長加蘭特（Yoav Gallant）。

以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學講師葛林（Toby Greene）指出：「內塔尼亞胡的執政聯盟支持度，早於10月7日前就已經疲弱，戰事爆發後更是進一步下滑。」