韓國床蝨｜蝨蹤處處投訴暴增政府如臨大敵　一連4週重點撲殺防蟲

韓國多處有關床蝨投訴與報告不斷出現。韓媒11月7日稱政府當天召開第二次床蝨防治會議，決定下週起展開為期4週的床蝨消殺防治工作，針對高風險場所進行檢查，再作防蟲與殺蟲。



行政安全部11月3日成立政府跨部門工作組——聯合對策本部應對床蝨蔓延。

聯合對策本部已升格為直屬總理辦公室的組織，當天總理室首次主持對策本部會議。

聯合對策本部7日稱，截至前一天，全國17個市、道共收到30多宗關於床蝨的投訴。

政府決定11月13日至12月8日是床蝨重點防治期，具體防蟲除蟲目標包括高風險場所如住宿與沐浴設施、社會福利設施、學校宿舍、教育改造設施，以及公共交通工具等。

政府部門和地方政府在這段期間每週制定一次防治計劃，並在會議中盤點防治工作。

韓國有人在2023年11月6日晚於社交媒體上載這張照片，當中顯示一隻被認為是床蝨的蟲以及似乎是床蝨死後留下的血漬。發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」（韓國MBC網站截圖）

搭地鐵不敢坐

韓國床蝨危機自9月開始，由歐美國家傳入。首爾、仁川及大邱發現有床蝨，先是在大邱市啟明大學的學生宿舍及仁川的某間汗蒸幕，接着首爾市區25個轄區中，有18個地區陸續報告有發現，自11月5日起至少17宗報告。其中又以龍山為「重災區」。

床蝨「攻陷」韓國部份學校、酒店、古寺院、桑拿浴室及澡堂，令人又煩又怕。從韓國的社交媒體與論壇發文看來，人們相當緊張，擔心被叮咬，以及擔心將牠們帶回家。

韓國文化廣播公司（MBC）7日引述有網民緊張到，出門外罩一件風衣，裏面穿一年連帽衫，再用帽遮蓋頭部。

此人在網上發文時指出交通公具出現一個「奇景」：大家都寧願站着，變成「自願罰企」，都不上坐到布製的座椅上。

落車發現已「上身」

有人在6日晚在社交媒體上載一張照片顯示一隻被認為是床蝨的蟲，以及似乎是床蝨死後在類似紙巾物體遺下的血漬。

發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」並補充說：「我乘坐公共交通工具後，在風衣內發現床蝨。」

甚至還有目擊者稱，乘坐公共交通工具時發現有床蝨爬到衣服上。

網民透露自己的行程路線並說：「從水原出發的公車、木槿花列車、KTX上，大家都坐在布質座椅上，而從東大邱站出發的地鐵上，大家都站着。」

此人繼續寫道，「我不知道牠什麼時候來我的衣服上。我不認為有被咬到。我在風衣裏面穿了一件連帽衫，甚至遮住了我的頭。」

韓國有人在2023年11月6日晚於社交媒體上載這張照片，顯示一隻被認為是床蝨的蟲以及似乎是牠死後在布料上留下的血漬。發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」

聯合對策本部決定6日開始設立床蝨狀況委員會，監測牠們傳播的情況。政府也宣布，床蝨對主要農藥的抵抗力正在增強，並已開始與環境部討論更換農藥。

韓國鐵路公司也開始在所有國內列車上使用蒸汽清潔、吸塵器和殺蟲劑進行害蟲防治。

床蝨肆虐影響首爾民眾日常生活。（韓國觀光社圖片）

報道稱首爾市人口達940萬，人口密度較高，首爾市政府不敢掉以輕心，計劃緊急撥款5億韓圜（約302萬港元）應對，處理弱勢社群居住的老舊單位或大樓的蟲患。首爾市也從10月31日起，對地方政府、木板村、古寺院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3,175個地點進行檢查。

當局已派員對地鐵、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。