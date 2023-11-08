IPEF︱美議員：美國暫停印太經濟框架關鍵數碼貿易談判

美國民主黨議員11月7日說，總統拜登（Joe Biden）政府已暫停印太經濟框架（IPEF）中的一些關鍵數碼貿易談判。



路透社報道，印太經濟框架14個成員國的談判代表正進行談判，希望能在亞太經濟合作組織（APEC）峰會前達成一些協議。

美國貿易代表辦公室10月撤回上任政府在世界貿易組織（WTO）談判中提出的數碼貿易要求。

熟悉IPEF談判情況的人士說，有關數碼貿易的討論已基本停止，因為美國的立場現在尚不明確且正在重新評估。美國貿易代表辦公室發言人拒絕對IPEF的數碼談判發表評論。

拜登於2022年5月提出印太經濟框架倡議，旨在對抗中國在印太區擴大經濟影響力的努力。

根據美國前總統特朗普（Donald Trump）政府2019年的提案，美國堅持世貿電子商務規則允許自由的跨境數據流動，並禁止各國對數據本地化和軟件原始碼審查的要求。

美國貿易代表辦公室說，撤回這項提案將給予國會空間制定更嚴格的科技法規，以加強對大型科技公司的監管。

美國貿易代表辦公室和商務部本週在三藩市舉行第七輪IPEF談判，試圖確定一些協議，這些協議可在美國主辦的APEC峰會上宣布。APEC領導人非正式會議11月15日至17日在三藩市舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

