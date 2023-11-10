加沙多間醫院周邊遭猛烈空襲　以軍稱擊斃50哈馬斯分子

以軍進入加沙城後，與哈馬斯的衝突更為激烈。消息指加沙多家醫院附近，11月9日均遭到空襲。其中，以色列國防軍（IDF）證實，他們攻擊了希法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的哈馬斯「軍事區」，並擊斃50名恐怖分子。有目擊者稱，看到坦克車在醫院附近開火。此外，加沙北部印尼醫院（Indonesian Hospital）附近，也被指一日內多次遭到轟炸。



英國廣播公司（BBC）報道，希法醫院內約有2,000名患者和50,000名流離失所者，該醫院位於加沙市北部，是加沙最大的醫院。其負責人Mohammed Abu Selmia表示，以色列軍隊距離醫院約3公里，當地狀況陷於災難性。

路透社報道，醫院內有名帶著兩個孩子的男子表示，他們原本試圖逃往南方，但一輛以色列坦克向他們開火，「現場留下了七、八名烈士的遺體。」

34歲的Hamouda Musa告訴英國廣播公司（BBC），他住在醫院對面的民宅樓，但和鄰居看到四輛坦克和一輛推土機正在推進，趕緊逃生。「我們在槍林彈雨中沿著後街逃亡，我們奇蹟般地死而復生。」

以色列國防軍先前表示，哈馬斯在希法醫院地下設有指揮中心。 哈馬斯和醫院工作人員均否認。

加沙北部印尼醫院（Indonesian Hospital）院長卡魯特 （Atef Kahlout）表示，在當日早些時間，該醫院附近遭到11枚導彈轟炸，爆炸導致醫院部份建築損毀。由於大批無家可歸者在醫院避難，事發時民眾爭取從搭建帳篷湧入向醫院大樓。

另外，加沙城的納斯爾兒童醫院（Al-Nasr Children’s Hospital）同遭遇兩次襲擊，迫使該醫院幾乎完停運。