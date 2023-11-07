日本旅遊注意｜東京也有熊出沒　半年逾百宗　專家教保命方法

日本北海道的熊出沒注意，過去是在地觀光的最好宣傳，但最近這幾年令民眾人心惶惶，因為熊出沒的地點已經不只北海道，連東京多摩地區也有野熊蹤跡，住在附近的學生都說出門怕怕的。



日本各地傳出熊出沒事件，沒想到現在連東京也發現野熊蹤迹。

點圖放大瀏覽相關影像及了解更多：

+ 35

東京多摩町田上的野營區有人目擊野熊出沒，而就在野營區入口處現在也可以看到張貼了有熊出沒的警告標語。多摩的野營區上個月因為有熊入侵一度關閉，附近大學發出警訊，要學生出入小心。

有大學生表示：「因為我們活動範圍距離目擊點只有1公里左右，野熊如果跑下來很可怕，真的可怕，因為這邊清晨滿暗的，熊出沒挺嚇人的。」

今年4月到10月中旬，東京共有111起熊出沒的通報個案，儘管發現地點多半在山林地帶，但還是引起不少人擔憂。官方也呼籲民眾前往這些地方時，務必要提高警覺。有遊客便表示：「什麼，北海道路上有熊？好嚇人！」

【延伸閱讀】墨西哥母子公園慶祝生日遇「野生黑熊」 勇敢媽媽護犢做法獲大讚（點圖放大瀏覽）：

+ 12

全日本的熊出沒跟傷人事件不斷發生，光是10月前半，就有58人因為被熊攻擊而受傷，秋田最多29人，岩手12人。因此即便是人多的社區通路，現在也隨處可見注意熊出沒的警示看板。

日本的富山縣統計，目前通報的熊出沒個案有7成多在較為熱鬧的市區，其中這個月3名傷者遇襲的地點也是在街頭。官方表示，野熊很有可能是因為棲息地山毛櫸的果實等糧食不夠吃，才會跑到平地覓食，這樣的情況可能要到12月的冬眠期才會慢慢減少。

報道指，登山用品店不斷有民眾前往選購防熊用品，而因為熊出沒頻頻發生，現在不止登山客，連其他民眾也衝往登山用品店添購防身小物。有受訪者指：「有啊，剛剛就在找適合的防熊備品，之前健行時有看到熊出沒的警示牌，加上新聞也不時地報導，覺得有點可怕。」

【延伸閱讀】棕熊全家翻牆來襲 忠犬力抗不敵 美國少女勇猛衝前把熊推下圍牆（點圖放大瀏覽）：

+ 21

商家說，熊鈴是最簡單的備品。「鈴鐺愈大，聲響就愈大，傳更遠，野熊應該也會聽到。」比較熱賣的，則是防熊噴霧。「像這罐設計上就是裝護套裏帶在身上，很簡單直接掏出使用。噴霧中的辣椒成分可以噴到7、8米甚至10米遠，熊的眼睛鼻子嘴巴黏膜沾上的話，因為疼痛就會跑，所以一遇到熊務必朝牠臉部噴。」

電視台主播也在新聞報導後表示，專家學者提醒，萬一真的遇到熊，不要對上眼，不要驚慌大叫，避免激怒野熊，務必冷靜，第一時間真的無法逃離，身體壓低趴地，雙手護住頸部動脈血管，也是保命重點。

延伸閱讀：

不只有北海道！ 東京人也得「熊出沒注意」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】