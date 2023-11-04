日本登山客持5厘米小刀擊退棕熊　附近發現男屍疑遭熊襲擊死亡

日本近日熊襲擊人類的消息頻傳。北海道3名消防員近日登山時，突然遭遇一頭約1.7公尺的棕熊襲擊。其中一名消防員持刀刃僅5厘米的小刀，攻擊熊的要害後，成功將熊擊退。



警方2天後在該山中尋找失蹤登山客時，意外發現一具熊屍，疑似就是襲擊3人的熊。不僅如此，還在相隔不遠處發現一名男子的遺體，由於遺體支離破碎、損傷嚴重，疑似遭到熊襲擊死亡。

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綜合日媒報道，日本當地時間10月31日上午10點左右，3名消防員前往北海道福島町的大千軒岳爬山。他們從登山口攀爬約3小時，在登山道休息時，一隻熊突然現身。儘管3人大聲喝斥並吹熊笛，希望能驅離牠，牠仍襲向其中一名男子。男子同伴見狀，隨即掏出一把刀刃約5厘米的小刀反擊，戳中熊的眼睛上方。他遭熊壓制在地後，趁機將刀猛力刺向熊的脖子，熊才從山道逃之夭夭。

另一方面，一名來自函館的20多歲的男子，29日同樣前往大千軒岳登山後，下落不明。警方1日起持續在山中搜索，於2日中午在海拔約550至600米處，發現一具年輕男子的遺體。警方發現遺體損傷嚴重、上方還覆蓋土壤，初步判斷他應是遭到熊攻擊。目前正緊急確認男子的身份，詳細調查他的死因。

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此外，在距離男性遺體約數十米處，警方發現一具熊屍，身上有遭刀攻擊的痕跡。警方判斷這隻熊，與遭到消防員攻擊的熊隻應為相同個體。

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