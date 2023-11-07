日本奈良鹿遭動物組織虐待 1年死65隻 調查報告證實違國際標準
撰文：TVBS新聞網
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奈良鹿是日本的天然紀念物，被視為神之使者。然而一名獸醫9月指控，負責保護奈良鹿的財團法人「奈良鹿愛護會」管理不當，導致每年都有50隻以上的鹿死亡。
奈良縣昨（6）日公布調查結果，證實收容環境不妥當。2022年度，光是待在該設施內的334隻鹿中，就有65隻死亡，其中以雄鹿的死亡率特別高。
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綜合日媒報導，奈良鹿愛護會管理的保護設施「鹿苑」中，設有一處特別欄舍，專門收容偷吃公園附近農作物的鹿隻。
在該設施工作的獸醫9月指控，愛護會沒有好好餵食特別欄舍內的鹿，導致一年至少有50隻鹿衰弱死亡。
委託愛護會管理鹿苑的奈良縣介入調查，詢問3名獸醫後，發現設施環境牴觸國際設定的「動物五大自由」。
舉例來說，約2成鹿隻骨瘦如柴、特別欄舍的環境未經徹底打掃，飲水處遍布排泄物。此外，協會也沒有考慮鹿隻的年齡和體型差，將牠們全關在一起。
奈良縣指出，奈良鹿愛護會責任重大，但考慮到他們負責業務繁多，人手應付不過來，將會酌情處理。
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此外，奈良縣身為委託方，卻沒有主動掌握鹿的飼育狀況，也必須付一定責任。
奈良市的農作物經常遭鹿破壞，但奈良鹿受到法律保護，無法殺害。因此偷吃農作物的鹿，在遭到愛護會捕捉後，餘生都會被關在特別欄舍中。
奈良縣知事山下真於10月31日的例行記者會中指出，今後將修改特別欄舍的形式，希望能改善此問題。
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