中美經貿關係有轉捩點？何立峰訪美情況吹風會　廖岷主持並回應

中國財政部網站當地時間11月10日稱，財政部副部長廖岷在美國三藩市主持召開吹風會，介紹中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美情況，並回答記者提問。以下是吹風會文字實錄：



一、情況介紹階段

廖岷：各位記者朋友，下午好！歡迎參加今天的吹風會。應美國財政部部長耶倫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰於11月8日至12日訪問美國。今天我向大家介紹此次訪美情況，並回答各位提問。

訪美期間，何立峰副總理與耶倫財長舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。會談的目的是在7月雙方北京會談基礎上，持續落實兩國元首重要共識，為兩國元首三藩市會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。會談期間，雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟和金融穩定、應對全球性挑戰和雙方關切等議題交換意見，會談坦誠、務實、深入，富有建設性。雙方達成如下重要共識：

一是同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。歡迎成立由副部級官員牽頭、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作組並舉行會議。雙方牽頭人同意定期直接溝通。

二是強調中美不尋求經濟「脫鈎」，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。

三是同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管。同意就氣候變化相關經濟問題，低收入和新興經濟體債務問題開展合作。同意強化國際金融架構，推動國際貨幣基金組織開展有意義的份額增資並努力通過新份額公式增加代表性不足成員/區域的話語權，加速推動多邊開發銀行改革，使其更好、更大、更有效。

會談中，中方重點向美方介紹了今年以來中國宏觀經濟形勢及政策。中方指出，當前中國經濟回升勢頭不斷鞏固，經濟發展新動能持續湧現，經濟長期向好的基礎進一步夯實。中國發展有強大內生動力，中國人民過上好日子的決心是堅定的，中國政府推進高質量發展的決心是堅定的。我們也相信，中國好，世界會更好，中國經濟持續健康發展，必將為世界各國帶來更大機遇。

同時，中方明確表達了在美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等方面的關切。這些措施干擾了兩國間正常經貿往來，影響了企業經營預期，也無益於美國企業的長遠利益，中方強調，美方應採取切實行動回應中方關切。中方將堅定不移捍衛自身正當發展權益。

中方應詢介紹了對烏克蘭危機、巴以衝突的立場。

訪美期間，何立峰副總理還分別與中資、美資企業代表座談，闡述了中方對中美關係、中美經濟關係的政策立場，宣介了中國經濟持續恢復向好態勢及擴大對外開放、優化外資營商環境等一系列重要舉措，傾聽回應了企業代表對兩國經濟關係的意見關切。

以上是何立峰副總理此次訪美的主要情況。在此，我願回答各位的問題。

二、媒體提問階段

新華社記者：何立峰副總理與耶倫財長此次完成互訪，雙方經濟領域、商務領域工作組也走上正軌，這是否意味着中美經貿關係出現拐點？

廖岷：中美經濟關係根植於中美經濟領域的共同利益，客觀上造福兩國和兩國人民。中美之間的互利合作動力強勁、基礎雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，只有如此，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

中央廣播電視總台記者：耶倫財長此前在何立峰副總理訪美前發表文章稱美政府將採取務實的經濟戰略，即在保護其重要的國家安全利益同時，尋求建立中美間穩定健康的經濟關係。中方在此行後，對此有何評價？

廖岷：任何國家在構建對外經濟關係中，都需要平衡發展和安全兩大目標，包括按照市場化原則尋求多元化戰略。但市場化原則下企業自主選擇的多元化與當下以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」有本質不同。後者違反分工合作等基本經濟原理，會造成市場分割，成本上升，不利於維護良好經濟關係。希望美方與中方相向而行，採取切實行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業和人民。