韓人聞床蝨聽到都痕　專家談習性：吸血啜足10分鐘　或會令人失眠

韓國《首爾新聞》11月11日引述韓國專家指出，床蝨（即臭蟲或木蝨，Bed Bug）生存能力比蚊更強，牠們吸食人類血液的量是蚊的7倍，而且一吸就是10鐘，造成傷口更癢，嚴重的話會導致人失眠。



韓國高神大學環境衛生學教授李東圭（Lee Dong-gyu，音譯）9日在韓聯社電視台（YTN）一個節目談及牠們是怎麼「捲土重來」。

他說自2006年以來，是從美國及加拿大來韓的韓國人、外國留學生、來自東南亞的外國人將牠們帶入韓國的。他說確定牠們通過附在袋子入境的。

從美國和法國出現大量床蝨的情況看來，看來是大量從中南美洲或非洲進入韓國的遊客和難民傳播的。

李教授談及防止床蝨傳播的措施，說：「床蝨似乎是從外籍工人、學生或到過東南亞旅行的人的包裡帶進來的，所以外國人和國內人都可以感染床蝨。」要么在外面整理行李時這樣做，要么在取出行李時小心地用燈照射它，以防止蟲子。「檢查它是否在那裡非常重要，」他強調。

韓國仁川國際機場：圖為2023年3月29日，韓國仁川國際機場在Facebook發布的照片。（Incheon Airport Facebook）

吸血量是蚊子7倍

李教授說：「床蝨與蚊完全不同。從分類上來說，蚊子屬於雙翅目，而床蝨屬於半翅目，所以床蝨沒有翅膀。」

他繼續說：「只有成年雌蚊會吸血，但床蝨以血液為食，所以床蝨幼蟲也吸血。 「牠們從卵中孵化出來後，會持續吸血，直到死為止。」

他說，「床蝨吸血量是蚊的7倍以上，吸血時間短則3分鐘，長則長達10分鐘。牠們吸很多血。」

他補充道：「床蝨叮咬比蚊叮咬更癢。」

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被床蝨咬 如何分辨？

李教授說：「（床蝨吸血）不是只吸1處，而是至少吸3處，所以會腫得很厲害。當蚊子或跳蚤叮咬時，中間會有一個黑點，但被床蝨叮咬的不會看到那個點：「這就是我們區分蚊子和床蝨的方法。」

他還說，「床蝨更大的問題是造成焦慮」，「被床蝨咬過一次的人可能會再次被咬，所以他們躺下時會感到焦慮。」他說：「所以他們反應過度，導致失眠和壓力。」

李教授說：「床蝨必須吸食人的血液，所以牠們別無選擇，只能在人的周圍徘徊。」他補充道，「（即使）晚上當你開着燈掣去洗手間時，牠們會停留在你的身體周圍。」

「這一切都是從（您的）身體出來的，」他說這牠們與隱藏起來蟑螂不同。

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