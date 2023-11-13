以巴衝突｜以軍打擊加沙北部難民營　稱殲滅大批巴勒斯坦武裝人員

以色列軍方11月12日發布戰況通報，稱前一晚巴在加沙走廊北部沙提難民營進行行動，擊斃大量巴勒斯坦武裝人員。 通報指出，以軍發現大批武裝組織的「基礎設施」，空襲了難民營內的反坦克導彈發射地。



根據以色列媒體12日引述軍方消息報道，以軍宣布12日上午10時至下午2時實施「戰術休戰」，開放人道走廊，加沙地帶北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的居民，可經由該走廊撤往南部地區。 以軍當天並開闢通道，允許在希法醫院（Al-Shifa Hospital）、蘭提西（Al-Rantisi）兒童醫院和納賽爾（Al-Nasr）醫院內的避難民眾撤離。

上述消息尚未得到哈馬斯（Hamas）方面證實，但巴勒斯坦消息人士和目擊者稱，加沙走廊北部多個地區衝突仍在持續。

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以色列軍方12日早發布的另一份通報說，以軍戰機當天早上空襲了敘利亞境內目標，以回應11日戈蘭高地遭襲事件。

此外，以色列國防軍12日發表聲明說，以色列北部靠近黎巴嫩邊境地區，當天下午遭到反戰車導彈攻擊，多名平民受傷，以軍發動砲擊回應。 根據黎巴嫩媒體報道，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已發聲明對襲擊負責。