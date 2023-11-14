APEC｜三藩市內拍攝當街被劫　捷克電視採訪隊器材盡失大感崩潰

亞太經合組織（APEC）會議正在美國三藩市舉行，三藩市被指治安變得惡劣，誰知一隊前來採訪APEC的捷克電視台採訪團，正好遇上持槍匪徒搶劫，拍攝器材被搶劫一空。



三藩市地方報《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，捷克電視台CT24的採訪團11月12日在當地知名獨立書店城市之光（CityLights Bookstore）進行拍攝時，遭蒙面匪徒當街持槍行劫。

被劫記者表示，匪徒用槍指向他的腹部，另一人用槍對着他的同僚頭部。被搶走的器材價值超過1.8萬美元。記者在報案後警方即時抵達現場，但匪徒已駕連逃之夭夭。

因之前拍攝的檔案紀錄連同器材一同被搶走，記者對此表示「非常崩潰」。

三藩市長布里德（London Breed）前來現場時並未特別談及此事，但市長辦公室指出，布里德13日已與捷克採訪團隊碰面表達慰問。三藩市警方聲明表示，正對事件進行調查。

三藩市電視台KPIX的一名主播山本（Ryan Yamamoto）表示，對有國際媒體在外拍攝時被劫感到意外，但稱當地媒體平日外出工作時，不時會請警察或保安人員一同隨行，確保採訪上的安全。