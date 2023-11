加沙衝突｜希法醫院婦產和門診部屢被轟炸　無國界醫生促立即停火

加沙衝突持續,當地的醫院在上周五(10日)起遭全天候轟炸,其中最大的醫療設施──希法醫院(Al-Shifa)的大樓,包括婦產科和門診部多次被轟,造成多人死傷。無國界醫生的員工一直在該院工作,但自上周六(11日)晚起,組織無法成功聯繫該院的團隊。希法醫院周圍的敵對行動據報從未停止,組織對被困院內員工及數百名病人的生命安全深感憂慮,並再次緊急呼籲立即停火,停止攻擊醫院。



圖、文:無國界醫生



希法醫院是加沙主要的醫療設施,設有700張病床,提供急症和外科護理,當地沒有其他醫療設施能夠治療如此大量而且病情複雜、情況危急的傷病者。醫院的物資短缺且持續受到攻擊,上周五更加斷電,救護車無法前往接收傷者,而無間斷的轟炸使病人和醫院員工無法撤離,組織的員工更目睹有人嘗試逃離醫院時被槍殺。其中一名員工表示:「我們聽到他們的呼喊,但我們甚麼也做不了。走到街上實在太危險。」

組織在希法醫院的外科醫生奧貝德(Mohammed Obeid)表示,有病人於術後不良於行,根本無法撤離,醫護人員要留下照顧病人。他説:「我們不能離開,如果我或其他外科醫生不在這裏,誰來照顧病人?」

無國界醫生巴勒斯坦佔領區的項目總管泰勒(Ann Taylor)說:「希法醫院現正面臨災難局勢,我們呼籲以色列政府停止對加沙醫療系統的無情攻擊。我們的員工和病人仍在希法醫院內,該處遭受的猛烈轟炸自11月10日起從未停止。」目前被困在希法醫院的平民,等同被以色列軍方宣判死刑,無國界醫生對此予以譴責。

另外,無國界醫生亦與一名在加沙的聖城醫院(Al-Quds hospital)工作的外科醫生失聯,他與家人在該醫院內避難。至於其他醫療設施,包括無國界醫生曾支援的蘭提西(Al Rantisi)醫院,據報都被以色列坦克包圍。

無國界醫生敦促美國、英國、加拿大、阿拉伯國家聯盟(League of Arab States)的成員國、伊斯蘭合作組織(Organisation of the Islamic Cooperation)成員國和歐盟這些不斷呼籲尊重國際人道法的國家和組織,即時採取行動以確保立即停火。自10月7日以來,已有成千上萬人受傷,當中許多人情況危急。惟有全面停火、無條件提供包括食物、燃料和水的人道救援,才能讓需要的傷者獲得治療,而加沙人生存與否亦取決於此。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響,以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助,不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務,無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目,但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目,因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

