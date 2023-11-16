習近平拜登會面吃什麼？　白宮公開午宴餐單

中國媒體引述美國白宮公告，介紹習拜會的工作午餐菜單。



美國白宮公布習拜會的工作午餐菜單，當中的菜餚包括草藥麗科塔意式餃子（Herbed ricotta ravioli）、朝鮮薊薯片（Artichoke crisps）、龍蒿烤雞（Tarragon roasted heritage chicken）、卡羅萊納金米皮拉夫（Carolina gold rice pilaf）、炭燒西蘭花配球芽甘藍（Charred broccolini and Brussels sprouts）、杏仁蛋白酥（Almond meringue cake）、果仁奶油（Praline buttercream）和協和葡萄汁（Concord grape sauce）。

習近平於當地時間11月15日在三藩市費羅麗莊園（Filoni Estate）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。

美國總統拜登在X平台發文稱，中美元首會晤「取得重要進展」。他強調，最重要的是兩國領導人之間能清楚地了解彼此。

拜登表示：「有嚴峻的全球挑戰需要我們共同領導。今天，我們取得了真正的進展。」

拜登在中美元首會晤結束後發文表示，「我結束了和習主席一天的的會談，我相信這是我們有過最具建設性和具有成果的討論。」

拜登稱：「我們以過去幾個月兩國的外交為基礎，並取得重要進展。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

