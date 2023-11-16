中美元首莊園漫步會談　散步被指成為習近平「外交起手式」

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日在美國加州斐洛里莊園（Filoli Estate，又譯費羅麗莊園）舉行會晤後上演「散步外交」。二人散步成為媒體焦點，有報道指散步似乎是習近平的「外交起手式」。



央視影片顯示，習近平與拜登在莊園小徑並肩而行，並未帶上隨行翻譯。二人見到在遠處守候的記者時，面露微笑向前方揮手示意，拜登更舉起兩手大拇指。

影片獲中方多間媒體轉載。台灣聯合新聞網稱，在習近平外交活動中，與外國領導人一同散步「似乎變得尋常」，給人一種「更私人且坦誠的感覺」，形容此舉是習近平的「外交起手式」。

新華社同日報道稱，習近平受拜登邀請，一同在莊園散步。拜登隨後親自將習近平送到專車旁，與他道別。

據新華社旗下參攷消息2018年報導，習近平在2013年至2018年間至少和其他領導人散步18次，包括習近平2013及2017年訪美時，與美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）一同散步。

拜登出示習近平舊照

中國外交部部長助理兼新聞司司長華春瑩在社交媒體X發文稱，拜登與習近平談話時曾拿出手機，向對方展示他1985年到訪三藩市時的舊照。拜登笑問對方，「你知道這個年輕人是誰嗎？」習近平回應稱：「啊，是的，這已是38年前的事了。」