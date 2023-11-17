TikTok禁止宣傳拉登信件影片

中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）宣布禁止宣傳已故基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）領袖拉登（Osama bin Laden）一封信的影片內容。這封信是拉登在美國九一一恐怖襲擊發生後寫的。



路透社報道，TikTok於11月16日發表聲明說，「宣傳這封信的內容，明顯違反我們對支持任何形式恐怖主義的準則」，並指有關內容現為TikTok熱門話題（Trending）的報道並不屬實。

拉登於2002年，寫了一封「致美國的信」，詳細陳述他襲擊美國人的理由。基地組織於2001年向美國發動九一一恐襲，奪走近3000條人命。

拉登在信中批評美國對以色列的支持，指責美國資助「壓迫」巴勒斯坦人的行動，內容包含反猶太主義言論。

關於拉登信件的短片14日開始在TikTok傳播，並引發熱烈討論。在以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）戰爭之際，一些西方用戶對這些內容表示讚許。

16日在TikTok搜索「致美國的信」沒有任何結果，但出現一條通告，稱「致美國的信」這句短語可能與「違反我們準則的內容」相關。

拉登於2011年在巴基斯坦被美軍特種作戰部隊擊斃。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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