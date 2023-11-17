羽生結弦坦承親手斬斷3個半月短命婚：扼殺婚姻元兇是「他們」

現年28歲日本花式溜冰王子羽生結弦8月4日宣布閃電結婚，但在11月17日晚無預警宣布離婚。這段「短命婚姻」僅維持105天，從他經事務所發布的聲明看來，疑似是外界關注、追訪、騷擾及誹謗導致兩人受不了，繼而決定分開。



羽生經事發務所發布的離婚聲明：

以下是聲明全文翻譯：

致所有支持我們的人

非常感謝您一直以來的善意的話語、支持與鼓勵。

雖然是個人的事，但這是我想告訴大家的事。

我與一個普通人結婚了。

我們懷着真正互相尊重和珍惜對方的決心結婚了。

我們一起克服困難，度過了一段時光，同時在思考關於保護我們（身邊）每個人的事情。

在這樣的生活中，即使我無法走出家門，我的伴侶也保護我、支持我。

目前，多個媒體都在利用誹謗、跟蹤、擅自採訪等方式針對這位普通人、她的親屬以及相關人士，以及我的親屬及相關人士。即使在我的居住的地方，也可能會遇到可疑的汽車或人接近，（它或他們）突然接近。

儘管我們都擔心，但我們盡力保護彼此免受此類狀況影響。

但因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受的。

這種狀況有可能會持續，而且即使暫時好轉，也可能會再次回到這種狀況，所以當你（他指的是自己）想到未來的時候，你（他指的是自己）希望對方幸福。我已經決定離婚了，因為我希望我的伴侶不受任何限制地享有幸福。

今後，請勿對她、公眾人士、其親友、以及本人親友進行任何誹謗、擅自採訪、舉報等滋擾行為。

我打從心底感謝您。

我們將繼續前進。

我們期待聽到您的回音。

羽生結弦

日本花式溜冰名將羽生結弦2022年7月在日本東京召開新聞發布會（新華社）

在羽生結弦宣布結婚後約1個多月他結婚對象身份據報曝光，媒體稱是36歲的前日本代表小提琴手之一，幾年前還以小提琴手身份與羽生合演過，婚後將步入家庭。

日本《周刊女性》9月16日爆料，經過在羽生住所外跟拍近1個月後，終於拍到將日本冰王子「收入囊中」的女子容貌，並稱她是比羽生年長8歲的知名美女小提琴手。

傳聞中的羽生太太——末延麻裕子：

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《周刊女性》稱女方與經理人公司簽過約，但婚後徹底退出日本藝能界。

周刊中對羽生太太的身份暗示得相當明顯，包括她與經理人公司簽約、發行過CD，也時常亮相音樂電視節目，以及多次與音樂人合作。

此外中指她出身於西日本，4歲開始練小提琴、自小參加各種比賽獲獎，與花式溜冰界合作相當密切。

儘管報道中將女子照片打上厚厚的馬賽克，但根據內文的資料，外界很快進行對照，指「傳說中的羽生太太」便是末延麻裕子。

挑戰4A動作贏盡掌聲 突宣布退役結婚震撼全球粉絲（點圖了解更多）：

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末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花滑表演秀上開始變得親密。

報道一發布很快便引起轟動，但有微博網民稱《周刊女性》爆料有多次亂傳、被打臉的紀錄，也有網民稱羽生從來不愛分享個人私人活，請大家放過他一馬。對於周刊「曝光」妻子身份，羽生也從未親自回應。