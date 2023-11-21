安藤百福發明即食麵65周年　生活成本上漲刺激全球需求急增

安藤百福在65年前於大阪發明即食麵，或者他當時沒想到，這款簡單的澱粉食物會成為當今世界不少民眾的主食。



《衛報》11月20日報道，安藤百福在2007年以96歲高齡離世前，他一手創立的日清食品早已憑不同口味的產品打入國際市場，而且該公司推出的即食麵如今更成為第二次拉麵潮的最前線。

根據大阪的世界即食麵協會（World Instant Noodles Association）的數據顯示，全球超過50個國家和地區在2022年合共消費1,212億份即食麵，其中在首五位，有四席都是分別來自悠久麵食文化的中國及香港、印尼、越南和日本，而印度亦排行第四，反映這款食物在麵食文化不算濃厚的國家受歡迎程序有所增加。

墨西哥在2021年的防疫措施生效時期，當地對即食麵的需求急升17.2%，即使疫情過去，該國去年的需求仍增11%。鄰國美國的民眾亦因為紓緩生活成本上升對家庭經濟的壓力，都開始對即食麵趨之若鶩。

日清食品向《日經新聞》表示，很多中產階層以前都不吃即食麵，但現場他們都將它變成日常生活的一部分。該公司與競爭對手東洋水產早前分別宣布在美墨兩國建立生產線，並會推出更多品種，以滿足持續增加的需求。