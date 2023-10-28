美國野生熊熊也懂功夫？闖進度假酒店 雙腳站立一掌打飛保安大叔
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國科羅拉多州度假勝地亞斯本（Aspen）一間酒店遭熊闖入，不過依據監視器畫面，當保全人員到廚房確認情況時，熊熊突然以雙腳站立，一掌把保全人員打飛，讓對方趴在地上，接著轉頭落跑。
綜合CBS等報導，這起事件發生在度假酒店St. Regis Aspen Resort，就在23日晚間，因接獲有熊闖入的通報，保全人員便前往廚房。依據畫面，人熊在廚房一處轉角處近距離接觸，熊被保全嚇到之後發動攻擊，把保全人員拍在地上，打飛出去。
+7
熊熊當時立刻朝另個方向離開，保全也迅速起身撥打911報警。已知保全人員被送往當地醫院接受治療，背部有抓傷。經調查發現，這隻熊是穿越庭院附近多扇門進入酒店。
針對這起事件，科羅拉多州公園和野生動物管理機構25日表示，相關人員透過熊胸前特殊白色印記認出這隻闖入酒店的熊，牠被抓捕之後已遭安樂死。當局表示，目前還有8隻熊在亞斯本附近遊蕩。
延伸閱讀：有片｜ 美國過百斤胖熊爬樹下不來 空中翻滾墜落 8人合力神救援
+13
驚嚇度破表 婆婆外出散步愛犬忽然狂吠 抬頭看黑熊正步近有片︱美國校長打開垃圾桶驚見大黑熊 近距離對望不約而同這樣做美國女子染流感忽視併發症狀 昏迷多天醒來驚覺恐怖後果日本網民笑談幼時遭長輩靠嚇：食剩飯眼睛會爆 不吃菜下場好慘攝影師爆BBC動物紀錄片「多次造假」 拍攝取巧博觀眾同情愛犬突失蹤 竟遭2米高袋鼠「鎖喉挾持」 澳洲狗主衝進河中搏鬥
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】