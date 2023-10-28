美國野生熊熊也懂功夫？闖進度假酒店　雙腳站立一掌打飛保安大叔

美國科羅拉多州度假勝地亞斯本（Aspen）一間酒店遭熊闖入，不過依據監視器畫面，當保全人員到廚房確認情況時，熊熊突然以雙腳站立，一掌把保全人員打飛，讓對方趴在地上，接著轉頭落跑。



綜合CBS等報導，這起事件發生在度假酒店St. Regis Aspen Resort，就在23日晚間，因接獲有熊闖入的通報，保全人員便前往廚房。依據畫面，人熊在廚房一處轉角處近距離接觸，熊被保全嚇到之後發動攻擊，把保全人員拍在地上，打飛出去。

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熊熊當時立刻朝另個方向離開，保全也迅速起身撥打911報警。已知保全人員被送往當地醫院接受治療，背部有抓傷。經調查發現，這隻熊是穿越庭院附近多扇門進入酒店。

針對這起事件，科羅拉多州公園和野生動物管理機構25日表示，相關人員透過熊胸前特殊白色印記認出這隻闖入酒店的熊，牠被抓捕之後已遭安樂死。當局表示，目前還有8隻熊在亞斯本附近遊蕩。

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