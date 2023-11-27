何立峰晤英中貿易協會主席古沛勤　稱中國堅持對外開放

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰11月27日晚，在人民大會堂會見赴華參加首屆中國國際供應鏈促進博覽會的英中貿易協會主席古沛勤爵士一行，雙方就中英經貿合作、產業鏈供應鏈國際合作等議題交換了意見。



何立峰表示，中國堅持敞開大門搞建設，堅定不移推進高水平對外開放。希望英中貿協繼續發揮優勢，深化兩國經貿交流合作。

英中貿協是英國政府和工商界共同資助的對華貿易促進機構，滙豐、渣打、阿斯利康等會員企業負責人參加會見。

工信部長金壯龍會晤談人工智能等合作

另外，工業與資訊化部長金壯龍同日在北京會見古沛勤一行，就數字經濟、人工智能、汽車、綠色發展等領域合作深入交流。

金壯龍表示，中國始終堅持開放發展的概念，在加速推動新型工業化的過程中，將持續為包括英資企業在內的外資企業，創造互利共贏的合作機會。工業與資訊化部願同英方一道，加速數位科技賦能製造業轉型，促進人工智能合作創新，支持雙方企業及科研機構在智慧網聯汽車、工業綠色低碳等領域加強技術與研究計劃合作，推動中英現代產業夥伴關係走深走實。

古沛勤表示，中英雙方加強合作符合兩國人民利益。英中貿易協會將繼續發揮好橋樑紐帶作用，推動更多英資企業擴大在華投資和業務佈局，並協助英中產業合作取得新成效。