恐怖「曱甴豉油撈飯」　吃了才發現瓶內藏3隻大蟑螂　大馬女崩潰

在外飲食真的很怕碰上「不乾不淨、吃了沒病」的地雷商家，雖然都說看起來越雜亂的小吃攤「越有料」，但總是不會希望吃到太物超所值的蟲蟲大餐。



馬來西亞一名網友透露，自己日前到餐廳吃飯時，隨手拿起一旁的豉油瓶，也沒多想就淋在飯上大快朵頤。

沒想到再準備添加豉油時，卻意外發現瓶內竟然「藏著3隻蟑螂」，讓她瞬間崩潰，看向碗內剩飯直呼反胃（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 9

苦主在抖音（TikTok）上以帳號「@Laylaazli」發布影片分享，透露自己當時正在吃飯，隨手拿過桌上的豉油瓶後，直接淋在飯上增加一點風味。

吃了幾口準備再倒時才意外發現，其實整瓶的豉油早就差不多用光，而看過去「黑漆漆」的一片更不是什麼調味料，而是三隻已經被醃透、死到不能再死的蟑螂三兄弟，讓她無言的看向碗內剩飯，傻眼表示不敢再吃了。

而在影片中苦主也提到，其實豉油瓶的瓶口很小，不明白這三隻大蟑螂到底怎麼鑽進去、又或是什麼時候鑽進去的，透露自己在用餐過程中也沒有吃出「特別的風味」，直言渾身發毛的同時，也笑稱要詛咒蟑螂「7代絕後」。

【延伸閱讀】達人教消滅曱甴3大秘訣 先令佢「定格」再捉 飛天小強要咁對付（點圖放大瀏覽）：

+ 34

事主隨後也報平安表示，事發至今幾天下來，自己身體並沒有異樣。

網友也不禁嚇喊噁心，「建議做一下寄生蟲檢查」、「天啊蟑螂細菌超級多的」。

延伸閱讀：

外送到門口「響尾蛇突竄出」！利齒扒腿狠咬 美女秒爆血毒發

【本文獲「TVBS」授權轉載。】