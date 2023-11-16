日本食安｜牛角燒肉店爆「21人食物中毒」 8人驗出諾如病毒
撰文：TVBS新聞網
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日本牛角燒肉店爆出食物中毒事件。有49名名民眾於本月7日前往日本橫濱市西區的牛角分店用餐，隔天卻有21人出現嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，其中有8人檢驗出諾如病毒。
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根據《NTV News》報導，11月7日，有49名市內學校人員晚上前往位於橫濱市西區的牛角分店用餐，而後隔天有21名男性出現食物中毒的症狀，包括：嘔吐、腹瀉、發燒等。
其中8名感染者的糞便中檢驗出「諾如病毒」，目前症狀不算嚴重。
據了解，21位食物中毒者都為10多歲青少年，當時在餐廳中享用烤肉與蔬菜的任食套餐。
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公共衛生中心認定食物中毒的起因就是在此家餐廳用餐，該餐廳也於15日晚間宣布暫停營業。
食品微生物學中心代表山口憲太稱，烤肉時若不小心碰觸到生肉，或是生菜洗不乾淨都有可能感染諾如病毒。
橫濱市市的公共衛生中心也針對該店的洗手台、雪櫃把手、食品等進行檢查，目前正在查明導致食物中毒的來源與感染途徑。
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