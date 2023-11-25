澳洲濱海異象出現上千「瘟疫鼠」　老鼠屍沖上岸散發惡臭居民恐慌

澳洲一座濱海小鎮，近日突然有上千隻老鼠沖刷上岸，讓當地居民和觀光客陷入恐慌。許多老鼠死後屍體開始腐敗，飄出陣陣惡臭。從民眾分享在社群媒體的景象，可以看到小鎮的海岸和附近河川，皆出現大批鼠屍，畫面讓人毛骨悚然。



《新聞週刊》報道，這宗事件發生在澳洲昆士蘭州北部肯恩斯以西約740公里的漁業小鎮卡倫巴（Karumba）。在當地從事漁業的男子法倫（Brett Fallon）透露，他於22日晚間發現，整條河裏都是老鼠屍體。

有密集恐懼或怕老鼠的人慎入！

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這些溺死的老鼠屍體逐漸腐壞，開始散發出惡臭，讓當地居民與觀光客陷入混亂。經營漁船出租的男子普洛柏特（Jemma Probert）表示，老鼠會陸續跳進河裏、打算游泳，到頭來卻溺死，遭到沖刷上岸，留下濃濃惡臭。

事實上，自從1個月前開始，大批老鼠就在卡倫巴肆虐，咬壞田地和庭園的灌溉用水管、以及轎車的儀器等。甚至有不少老鼠入侵民宅或船隻，讓民眾相當頭痛。外界認為海岸有大量老鼠沖刷上岸的異相，是因為牠們的數量大幅增加所致。

澳洲今年的雨季寫下創紀錄雨量，使老鼠擁有足夠食物和理想繁殖條件。聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）指出，澳洲自2021年起，老鼠的數量就持續增加。

研究老鼠生態的悉尼大學教授班克斯（Peter Banks）指出，這種老鼠叫做瘟疫鼠（PLAGUE RAT），繁殖率相當高，若牠們棲息的乾燥環境下起大雨，個體數量就會急遽增加。舉例來說，若降雨量超過700毫米，老鼠大量出現的機率就增至8成。在乾燥地區，這種狀況10年只會發生1次。老鼠在空間與食物不足的區域過度繁殖，導致這次的異相發生。

報導指出，大批老鼠可能想趁退潮時游泳到附近的島嶼覓食，在漲潮後溺水，遭沖刷到海岸上。不只是卡倫巴，昆士蘭州其他城鎮也老鼠成災。每1公頃的土地至少就存在8百至1千隻老鼠。溫頓（Winton）、茱莉亞溪（Julia Creek）等地在多個月前開始，就因為大量老鼠導致農作物受損、水質汙染。

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