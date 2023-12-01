丁薛祥晤阿聯酋總統　稱雙方要加強務實合作

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥11月30日在杜拜會見阿聯酋總統穆罕默德。



根據新華社，丁薛祥表示，中國國家主席習近平2018年訪問阿聯酋，翻開中阿關係新篇章，推動兩國合作進入全面戰略夥伴關係新階段，相信在兩國元首戰略引領下，雙邊關係將取得更大發展。

丁薛祥稱，2024年是中阿建交40周年，雙方要進一步鞏固政治互信，加強務實合作，高質量共建「一帶一路」，共同推動中國同阿拉伯國家、海合會國家合作達到新水平。

他指，中方讚賞阿方為籌備聯合國氣候變化杜拜大會所作努力，祝賀阿聯酋加入金磚國家大家庭，願同阿方在多邊平台加強協調，踐行真正的多邊主義，維護國際公平正義。

丁薛祥還強調，中國在巴以問題上的立場是明確的，就是呼籲相關各方立即停火止戰，保護平民，防止衝突擴大，中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護民族權利的正義事業，推動早日落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決。中方願同阿方共同努力，推動局勢盡快降溫，共促地區早日恢復和平安寧。

穆罕默德表示，在習近平的關心和指引下，阿中關係取得長足進步，阿方永遠不會忘記中方在抗擊新冠疫情時提供的寶貴支持，堅信未來兩國合作將取得更大成就，阿中友好的紐帶將更加牢固，感謝中國堅定支持巴勒斯坦正義事業，高度讚賞中方的公正立場，願同中方在國際地區事務中密切協作，共同推進地區和世界和平與發展事業。