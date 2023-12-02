美國眾議院議員投票通過　決定開除George Santos

美國國會眾議院超過三分之二的議員12月1日投票決定把紐約共和黨議員桑托斯（George Santos）開除出眾議院。



這項決議三分之二以上多數投贊成票才能通過。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）宣布，共有311名眾議院議員投票支持把桑托斯開除，另外114人投票反對，還有2名議員投棄票。

桑托斯被開除將進一步損害共和黨的微弱多數優勢，該黨在眾院現以221席輕微多於民主黨212席。而桑托斯被開除後，其空缺需由補選舉填補。有分析認為，民主黨有可能會重奪回席位。

曾是美國共和黨新星、2022年11月在紐約州擊敗民主黨對手、首次進入國會眾議院的桑托斯，此前除被揭發謊報學歷、工作經歷，以及訛稱母親在911事件中遇難，更被控以欺詐、洗錢、盜用公共資金等23項罪名，但他仍拒絕辭職。

這位代表紐約的35歲眾議員，10月27日對共有23項控罪的聯邦起訴書表達拒絕認罪立場。控罪包括洗錢以支付個人開支、非法領取失業救濟金，以及未經捐助者同意而收取費用等。

除桑托斯外，美國歷史上只有5人被逐出眾議院，其中3人發生於內戰時期。