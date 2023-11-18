半澤直樹｜市川猿之助「害死父母」案判決出爐　網民怒轟：判太輕

日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）涉嫌協助雙親自殺，於6月遭警方逮捕。11月17日東京地方法院的判決亦已出爐，他被判處3年有期徒刑、緩刑5年。



1東京地方法院宣判，市川被判處3年有期徒刑、緩刑5年，其經紀公司終止與市川的合約。

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綜合日媒報導，市川猿之助與經紀公司在雙方同意下終止合約。

市川猿之助表示因絕望做出輕生決定，因此牽連父母，且對許多人造成傷害，他感到愧疚與抱歉。

回想當日情況，他成了唯一獲救之人，坦承事後一陣子有時還是會想死，但在醫院及身邊親友的幫助下，他的輕生念頭已沒有那麼強烈，今後他會好好思考活著的意義，意識到自己的脆弱，可以對外尋求幫助。

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不過判決出爐後，日本網友質疑「太輕」，律師北川貴啓受訪時則認為法官可能考量有2條生命逝去，已給出最長「5年緩刑」判決。

至於市川猿之助被判緩刑是否能重返舞台？北川律師就法律層面回應「當然可以」，不過網友認為市川猿之助應該很難再回到演藝圈。

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