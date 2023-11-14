美國17歲少年見義勇為幫遭欺凌者　反成攻擊目標被15人圍毆致死

美國內華達州一名17歲少年為了拯救另一名遭到混混毆打欺凌的學生，主動挺身而出，怎知卻因此遭到15人圍毆，傷勢嚴重，頭部受到嚴重撞擊，當場失去意識，經搶救仍於1周後不治身亡。事發當時的影片流出後，也再度引起當地對於青少年暴力議題的關切。



根據《衛報》報道，來自內華達州拉斯維加斯的17歲男高中生小喬納森（Jonathan Lewis Jr.）11月1日在學校附近看見一名更年幼的學生遭到混混塞進垃圾桶欺凌，於是見義勇為，主動上前制止，怎知卻因此被混混們盯上。

15名暴力少年聯合將他推倒在圍欄上，隨後展開猛烈毆打與攻擊。警方接獲學校附近發生大規模鬥毆的通報，立刻趕往現場，並發現小喬納森頭部爆血，傷勢嚴重倒地，隨即將他送醫搶救，並持續對他實施心肺復甦術。

從網絡上流傳的影片中可以看到，勇敢的小喬納森站在疑似是被欺凌的少年面前，隨後10多名年輕人一擁而上，將他推倒在地，並不斷毆打他。

從影片截圖可見，Jonathan Lewis Jr.當時已倒在地上，當然場面亦非常混亂：（按圖了解）

小喬納森的父親受訪時表示，「有幾個人先攻擊他，後來發現力量不夠，於是一群人便開始圍攻他。」拉斯維加斯大都會警察局目前已經針對該起事件展開調查，但是不願提供任何有關細節。據悉，目前仍然沒有任何涉案人被捕。

死者父親悲痛指出，希望兒子的死能夠帶來警示作用，也希望人們可以更努力地解決拉斯維加斯與全美不斷發生的青少年暴力問題。

慎入，畫面或令人不安：

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