哈里梅根接連過生日　英王室再沒公開道賀　傳與威廉暗掌大權有關

撰文：聯合新聞網
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英國哈里王子（Prince Harry）近日才在德國杜塞爾道夫的運動場，和他所催生的「永不屈服運動會」以及參賽的受傷軍職與相關人員一同慶祝39歲生日，妻子梅根（Meghan Markle）也在場與他分享喜悅，氣氛看來相當歡欣，哈里臉上也滿是笑容。

然而這歡樂的場面之外，有心人依舊嗅到不尋常的痕跡，原來英國王室繼8月初梅根的42歲生日，完全沒有公開道賀，再一次對於哈里的生日並未發表祝福的聲明，擺明把他們當空氣。

明明去年還有公開祝賀　「王室專家」直指與哥哥威廉有關（點圖了解更多）：

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從官方的理由上來看，哈里和梅根已經不屬於有在服王室勤務的重要成員，王室以後只會對於這些重要成員的重大日子才會公開發聲明來祝賀，因此並沒有刻意要忽略哈里與梅根。

但去年他們的生日也都還有被王室公開祝賀，似乎是哈里的父親查理斯三世（King Charles III）當上英國國王之後的新政策，也可能是據稱對於王室的運作目前有很大主導權的哈里之兄威廉（Prince William）的意思。

最擅長語不驚人死不休博版面的「王室專家」們，當然要來借題發揮，其中對哈里、梅根向來不怎麼客氣的湯姆鮑爾，就稱威廉與妻子凱特（Kate Middleton）怎麼可能原諒哈里和梅根在紀錄片、回憶錄專書裡對他們的接連攻擊，還稱威廉與凱特已經完全不想再跟哈里、梅根有任何往來，和解也是不用了。

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湯姆鮑爾嘰道：「哈里與梅根只想到王室怎麼對他們不好，都沒想到他們兩人的放話攻擊對於威廉與凱特傷害有多大？」

意思就是哈里和梅根最好有委屈全部自己吞下來，威廉與凱特貴為英國未來的國王、王后，當然要被保護得好好的。

英國人是這種態度，也難怪哈里與梅根會覺得待不下去，要離開才能有建立新生活的機會。

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