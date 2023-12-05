辛偉誠談英國收緊移民政策：沒貢獻就不要來

英國政府12月4日宣布收緊移民政策，目標是在未來數年的移民人數削減30萬人。首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，英國有需要一勞永逸地掌握移民問題。



辛偉誠在《太陽報》（The Sun）撰文，指英國脫歐原本是為國家重新控制邊境，而移民計分制度的本意是壓低移民人數，並指政治人物無意為實現這些承諾而作出艱難決定，結果淨移民人數不跌反升。

他認為英國人是世上最為欣然接受的人之一，當地的國民保健服務（NHS）及社會福利都需要醫護及衛生人員，因此政府推出長遠計劃，訓練英國民眾可以勝任這些職位，但同時亦感謝來自世界各地的人到英國幫忙。

辛偉誠提到，英國一直有向難民提供庇護的傳統，包括烏克蘭和香港人，不過這不應成為犧牲控制邊境的代價。他指出，大批移民不是為了逃避戰火或迫害，亦不是為了滿足英國的工作需要而來，再加上留學生及衛生人員攜同家眷到英國的人數上升，形容是過分濫用制度，對誠實和勤奮工作的英國人不公平。

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他認為，企業以較低廉薪金聘請外國工人，削弱英國工人，同時導致房屋需求受壓，NHS等公共服務緊張，而英國納稅人亦因此需要負擔更多福利費用，換言之，英國有太多移民湧入。

英國政府因此推出削減移民的新計劃，強調「如果對英國沒貢獻就不要來」。辛偉誠稱，政府的五項計劃意味像去年有30萬人利用有關漏洞的人將無法赴英。

除了合法進入英國的人士，乘坐小船橫渡英倫海峽的非法移民都是一大問題，辛偉誠指，政府已經採取行動，將這些人士的數目削減三分一。當局應需要做得更多，有意來英的民眾必須了解，如果他們非法入境，將會被扣留及迅速移送到另一個安全國家。

他對於移送非法難民到非洲盧旺達（Rwanda）的政策遭最高法院駁回感到不滿，政府已經研究設立緊急法例以結束亂局，希望可以將問題斬草除根，阻止再有非法移民船出現。