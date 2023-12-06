英國老兵善心收容女子　竟遭捅36刀慘死　疑兇爆街上裸舞慶祝原因

英國一起詭異命案引起討論，73歲的退伍老兵斯普納（Barry Spooner）陳屍自家地窖，全身上下有多達36處刀傷，推測為失血過多身亡，警方獲報介入調查後，迅速將44歲的女街友漢斯福德（Sarah Hansford）逮捕歸案，並坦承謀殺犯行。



綜合《鏡報》（The Mirror）等外媒報道，事件起源要追溯到2020年，從軍對退伍的斯普納偶遇無家可歸的漢斯福德，由於不忍女方流落街頭，於是讓女方借住在自己家，沒想到卻是引狼入室，自此開啟了長達3年多地獄般的噩夢人生。

在住進了斯普納家後，漢斯福德透過包含「拐騙」、「威脅」、「攻擊」等多種手段，逼迫對方耗盡畢生積蓄以滿足自己的「藥物需求」，據警方調查發現，斯普納在被控制的情況之下，被迫交出了24000英鎊（約港幣23萬7千元）的財產。

到了案發當天，漢斯福德因不明原因向斯普納痛下毒手，持刀猛刺36刀造成後者嚴重失血，將其丟在地窖後更試圖瞞天過海，不僅失控的全裸上街、忘情跳舞慶祝，更在事後剃成光頭，喬裝成受害者以繼續騙取其銀行帳戶中，所剩無幾的資產。

被警方逮捕後，漢斯福德坦承了所有犯行，透露自己殺害了斯普納後，還在對方的家裏住了兩個星期之久；最終她也被依謀殺、搶劫未遂以及兩項詐欺等罪名，被法庭判處終身監禁，且需服滿22年半的刑期才有申請假釋出獄的資格。

而斯普納的姪子麥克馬宏（Darren McMahon）則發聲明，心碎回憶直言，沒想過斯普納不遺餘力的幫助人，會是這樣悲慘的結局，痛批漢斯福德「以最卑鄙的方式奪去他人生命」，也譴責她恩將仇報的行徑，憤怒直言「永遠不會原諒她」。

（編按：女子被捕起訴後向一名精神科醫院說，她知道自己在幹什麼，她對此不抱歉。自稱較早時發現死者有戀童傾向。她自稱幼時曾遭強姦。）

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