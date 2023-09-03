德國美女被斬56刀慘死　兇手被抓發現如同孖生　殘忍行兇動機曝光

德國去年8月傳出1宗離奇命案，1名美妝博客卡蒂嘉（Khadidja O）被發現陳屍在車中，身中多刀慘死，不過隨後逮到兇手時發現2人的外貌出奇的相似，無論是髮型、妝容和五官皆然。經調查才得知兇手是為了「詐死」才在網路上尋找外貌相仿的人，並將其約出來後殺害對方並偽裝成自己的屍體。案件日前正式公開。



《衛報》報導，德國南部南部因戈施塔特（Ingolstadt）去年8月傳出在一台停放在路邊的車輛中發現1具渾身是血的年輕女性屍體，隨後被確認為夏拉本（Shahraban Kh-B），同時屍體被發現時慘不忍睹，全身共被斬56刀且臉部被完全毀容。

卡迪加（圖右）和兇手夏拉本（圖左）長相極為相像。（Twitter@t0nit0ne）

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夏拉本的家屬被通知後前來指認屍體，不過隔天的屍檢報告卻引發質疑、家屬注意到屍體上有「無法識別的刺青」，進而引發對其真實身份的質疑，經警方調查後才發現屍體身分其實是名叫卡蒂嘉的阿爾及利亞籍美妝博客。

根據警方的說法，卡蒂嘉和夏拉本看起來「驚人地相似」，除了都留著黑長髮，就連膚色、妝容也極為相似，這讓警方懷疑案件並不單純。

經調查發現，原來夏拉本為了逃離家庭糾紛、希望能營造自己死亡的假象，夏拉本在網上創建許多化名帳號，並陸續聯繫數名長相相似的女性，夏拉本會向對方提出「假業配」來吸引目光，最終卡蒂嘉上釣。

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據悉，夏拉本和犯案同夥夏基爾（Sheqir K）案發當天開車前去接卡蒂嘉，接著來到郊外一片林地，在欺騙卡蒂嘉下車後趁其不備將她刺死，隨後更將臉部毀容，最後將屍體和車一起遺棄在一處住宅區，最終夏拉本的父母才發現這具他們以為是自己女兒的屍體。

德國檢方以「謀殺罪」和「企圖煽動謀殺罪」起訴夏拉本和夏基爾，檢察官格里瑟（Veronika Grieser）引述調查結果指出「儘管未找到凶器，DNA、手機對話內容成為起訴的主要依據」。目前2人皆拒絕認罪，但若罪名成立將面臨無期徒刑。

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