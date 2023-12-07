美國務院：關注中國軍艦停靠柬埔寨報道

美國國務院發言人12月6日表示，美國關注有關中國軍艦停靠柬埔寨的報道，並對北京計劃控制柬埔寨部份主要海軍基地，表示嚴重關切。據美國軍方指出， 柬埔寨擴建「雲壤海軍基地」（Ream Naval Base）的計劃，包括將其北部區域專門供解放軍使用，兩國均未對外透露有關計劃的完整細節，顯示缺乏透明度。



自由亞洲電台（RFA ）5日報道，根據柬埔寨官員消息，幾艘中國軍艦日前已抵達柬埔寨雲壤海軍基地。 柬埔寨柬副首相兼國防大臣迪西哈（Tea Seiha）3日在社文網上發文稱，停靠的軍艦是「為訓練柬埔寨海軍做準備」。報道指出，此次軍艦訪問之際，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）12月4日在金邊會見到訪的中央軍委副主席何衛東。

報道指出，目前尚不清楚有多少艘中國軍艦停靠在雲壤，但迪西哈在Facebook上的圖片，似乎顯示至少有兩艘。 此外，地球成像公司Planet Labs在12月3日的衛星圖像顯示，有兩艘船停靠在基地中西部的新碼頭，可能是護衛艦或護衛艦。

路透社報道，美國國務院發言人6日表示，華府正在關注這些報道，並敦促柬埔寨確保，不會讓中國在雲壤「部署或使用敏感技術」，因為這將損害柬埔寨主權、違反憲法並影響地區穩定。