普京參加明年大選尋求連任　克宮：競選活動已啟動

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在12月8日宣布再次參選，爭取再任總統6年。 克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指他新一屆總統選舉競選活動事實上已啟動，但在法律上還沒有——因為他尚未登記為總統候選人。



佩斯科夫對記者稱：「事實上應該說是已經開始了，但從法律上還沒有，他還沒登記為候選人，當他被提名後，我們會告訴你們。他還需要被提名為候選人、完成所有必要手續，在這之後他才能成為競選活動中的總統候選人。」

佩斯科夫補充道，普京競選活動的各種細節問題還有待確定。他說，普京將參加統俄黨代表大會。

普京在宣布參選的決定時說：「在不同時期曾有不同想法，但現在是時候了，我將參選」。

當現年71歲的他被問及參選的問題回應：「我不準備隱瞞，在不同時期曾有不同想法，但現在是時候了，我將參選。」

我將與人民站在一起，我將競選總統一職。（I will be with the people and I will stand for election for the post of president.）

普京是在克里姆林宮舉行的授​​予退伍軍人「俄羅斯英雄勳章」儀式後的非正式聚會上發表上述言論。向他提出這問題的，是有份參與對烏戰事的人。

俄羅斯聯邦委員會（上議院）8日宣布定於2023年3月15至17日舉行總統選舉。若沒候選人獲得逾半選票，第二輪選舉4月7日舉行。勝選者5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。

2023年12月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮接受21位外國使節遞交國書。（Reuters）

俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin，又譯作葉爾欽）1999月12月31日突然宣布辭職，時任總理的普京數月後走馬上任。普京迄今已在俄羅斯執政超過20年。

普京1999年以總理身份接替葉利欽成為署理總統，2000年大選中首次當選總統，及後於2004年連任。由於俄羅斯憲法的2任限制，普京2008年卸任後退居第二線，由其於擔任聖彼得堡副市長時一手提拔的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當總統。梅德韋傑夫於任內修憲，將總統任期由4年改成6年，然後於一屆後再次跟普京「王車易位」，普京再度上陣於2012年再次當選總統，並於2018年成功連任，又贏得一個6年的任期。

根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由「不得超過2屆」改為「總任期不得超過2屆」，而此前的總統的任期數字歸零。普京因此可再次競選，但若他在2024年當選，之後只能再當選一次。

【延伸閱讀】法媒：普京外訪如廁 便便必須打包 探員hand carry帶返俄羅斯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

【延伸閱讀】美國制裁普京女兒 她們是何許人也？學歷成就俱驚人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【相關圖輯】網民聯署要將普京情人驅逐出瑞士 曾被譽「俄羅斯最柔軟的女人」（點圖放大瀏覽👇👇👇）