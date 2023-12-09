普京參選必勝的理由　八成的支持率與不倒的經濟

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正式宣布將競逐2024年的總統大選，這對很多俄羅斯國內外來說都不感到意外。普京目前擁有高達八成的支持率，他毫無疑問將成功連任，繼續擔任總統最少到2030年。



美國《華爾街日報》12月8日一篇文章，側面描寫了今天俄羅斯對普京高支持率的背後原因。文章指出，俄羅斯國內有75%的人支持着對烏克蘭的戰事，許多斯人將這場衝突視為俄羅斯與西方的對抗，而不是與烏克蘭的入侵。

具體來說，有22%的俄羅斯人強烈支持這場戰事，反對一切停火。另外53%的則較為保守，他們大多同意政府的立場。因此，如果普京明天提出俄羅斯應該開始和平談判，許多這些人也會接受這一提議。

圖為12月3日，俄羅斯莫斯科。一架鏟雪車在聖誕裝飾前作業。即使俄烏戰事持續，莫斯科的生活如常。（Reuters）

俄羅斯人未有感受到戰爭

自開戰以來，俄羅斯一直稱呼這場戰事是「特別軍事行動」，同時把戰爭行為局限在烏克蘭的邊境上，俄羅斯大部份地區都未呈現戰爭狀態的樣貌。即使烏克蘭偶爾發動無人機攻擊，莫斯科居民對此漠不關心，生活照常繼續。

這對普京而言是成功的，他淡化對烏克蘭的戰事，避免波及民眾的生活。文章引述一名在莫斯科生活的人表示，唯一的不便是「在莫斯科市中心享受美食時，需要在凌晨1時前回家，以避開可能的無人機襲擊，就像要避開塞車一樣。」

經濟繼續發展

戰爭成為俄羅斯經濟的支柱。在2024年預算中，軍事支出首次超過社會支出，佔GDP的6%，這是自1991年俄羅斯獨立以來的首次。

戰爭和軍事生產的繁榮將失業率推至歷史3%的低點，在烏克蘭陣亡和受傷的士兵家庭可從國家獲得補償金，對於貧困地區來說是一筆意外財源。在這些地區，參軍對許多人來說成為一個理性的經濟選擇，因為無論是生死，他們都能賺到比任何其他合法方式賺得的錢還要多。

軍事的產業和勞動力推動了國內需求，並被用於國內生產或購買取代西方品牌的中國進口商品。因此，儘管面臨西方越來越多的制裁，俄羅斯經濟預計在2023年增長2.8%。規避制裁已成為國內的一種產業，通過物流和金融方案繞過西方限制並走私進入俄羅斯的商品，賺取了數百萬利潤，為政府提供資金。

西方希望透過制裁，或透過內耗希望拖垮普京的統治已被證明了失敗。即使未能把烏克蘭「去納粹化」，也未知戰爭何時結束，普京己得到所需要的穩定及支持。