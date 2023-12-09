俄羅斯聯邦委員會宣佈將於2024年3月17日選舉總統選舉，俄羅斯現任總統宣佈將參加選舉。屆時，普京已經近72歲。雖然也是高齡，那也比拜登、特朗普年輕些，腦子也清楚得多。目前，除了普京宣佈參選外，在俄烏衝突爆發後，曾多次公開表示反對俄對烏髮起的特別軍事行動，呼籲重建歐洲關係的前俄國家杜馬議員鮑里斯·納傑日丁，和曾曝光官員犯罪問題來自莫斯科北部特維爾州的80後記者葉卡捷琳娜·鄧佐娃宣佈參選。而最新民調顯示，普京總統在俄羅斯的支持度高達80%，如此看，普京基本就會獲得連任。而仍處在戰時的俄羅斯，當然也需要普京。



俄羅斯「斯巴達營」營長、特別軍事行動參與者、頓涅茨克人民共和國英雄阿爾喬姆•佐加說：「俄羅斯軍隊前線的每個人都很擔心，想知道普京是否會參選2024年俄羅斯總統。」如果有人邀請他的話，他已經準備好成為普京在總統競選中的助選人員之一。這其實是俄羅斯軍隊的內心。

俄羅斯軍隊希望普京參選。圖為俄軍2023年5月9日於莫斯科紅場舉行閲兵典禮，紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國78周年。（Reuters）

如果普京獲得連任，這就將他他的第五個任期，他將執政到203年。2020年具爭議性修正案實際上允許普京再連任兩屆，也就是說他甚至可以繼續執政到2036年。他的名字註定已經計入俄羅斯史冊。從1999年底開始接替葉爾欽到現在，他在俄羅斯的政治舞台上可是一枝獨秀。

自1999年8月擔任俄總理至今，普京手握政權20餘載，四次出任俄總統。先後被美國《時代》和《福布斯》雜誌評選為世界最有影響力人物。普京雖已過71歲高齡，但身體保持得相當不錯，健壯、有精神，精力更是旺盛，看着比同齡人要年輕很多。對比美國那兩位高齡總統，普京還是更有政治說服力一些。

普京雖已盡71歲，但身體狀態非常好。2023年12月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮接受21位外國使節遞交國書。（Reuters）

其次，普京具有政治智慧。普京是名副其實的「全世界根本性變革的推動者」，他發起的軍事行動，標誌着一個時代的結束。俄烏衝突已持續近兩年，並沒有如外界預料的那樣很快結束，而是陷入了消耗戰、拉鋸戰和持久戰。在這種環境下，普京的政治智慧體現了出來，他看到了世界中心已經轉移這個根本性的變化，看到了「東升西降」已經無法逆轉。中俄聯手開發遠東，普京努力推動中俄經濟一體化，推動這個世界上最大的資源生產國和最大的世界工廠的聯姻。這是歷史上從未有過的歐亞大陸的深度融合，為中俄兩國的發展穩定提供了前所未有的機遇。

俄羅斯先後遭到西方世界11輪制裁，硬是在戰爭狀態下，實現了經濟正增長。2023年三季度俄羅斯國內生產總值按年率計算增長5.5%，預計2024年俄羅斯經濟增長速度將是歐元區的三倍。這表明俄羅斯已經渡過危機，西方制裁對俄羅斯的影響力越來越小。這也意味着美國、歐盟等主要發達國家和地區已無法有效制裁一個國家。

普京身上總是散發着一種獨特的魅力和威嚴。他的決策果敢，手段強硬，尤其是在處理國際關係和內政方面，總能展現出超乎尋常的能力。在俄烏衝突大局已定之時。普京首先選擇出訪的是中國，其次就是中東。

普京訪華：俄羅斯總統普京2023年10月17日抵達北京首都國際機場，將出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇。（Pool via Reuters）

在4架蘇-35S戰機的實彈護航下，普京開始了中東之行。這4架蘇-35S戰機，每架都攜帶了4枚空空導彈，並且全程護送普京專機從俄羅斯到阿聯酋，再到沙特，最後返回莫斯科。此次出訪中東，普京去兩個地方，一個是阿聯酋，一個是沙特。這不僅是俄羅斯和中東時隔四年後的首次領導人會晤，也是俄烏衝突爆發後，普京首次進入美國的勢力範圍。此前他只去過伊朗和中國，以及前蘇聯國家。

2023年12月6日，俄羅斯總統普京12月6日到沙特訪問，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

阿聯酋和沙特都是美國極為重要的中東盟友，這也意味着美國已經無力維持對俄羅斯的外交封鎖。最讓美西方國家尷尬的是，前不久德國總理剛在中東遭到冷遇，在機場空等半小時沒人迎接。可現在被西方集體制裁的普京，受到了中東國家的盛大歡迎。阿聯酋總統和沙特王儲薩勒曼，都以極高規格去迎接普京。阿聯酋總統穆罕默德更是親自到機場迎接，並且還用上了阿聯酋最高禮儀的全套武裝騎兵護送，同時阿聯酋戰機組隊從空中飛過，噴出俄羅斯國旗顏色的圖案。

圖為2023年12月6日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）抵達阿聯酋阿布扎比，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在總統府所在的國家宮殿（Qasr Al Watan）會面。（Reuters）

隨着普京重返國際政治舞台，俄烏衝突也將進入談判階段。隨着美西方的制裁逐漸失去威力，會有越來越多的國家站起來反抗霸權。

普京的領導能力卓越是得到了俄羅斯的認同。據俄衛星通訊社日前報道稱，根據俄羅斯「社會輿論」民調，70%的俄羅斯人表示，希望普京總統能夠競選新任期。當被問及2024年普京應該怎麼做時，15%的人認為，普京應當留在國家領導層，8%的民眾認為，普京應退出政壇，70%的人表示，普京總統應當競選新一屆總統任期。不過，超過半數的受訪者（67%）表示，普京的工作符合他們的利益。看得出來，普京在俄羅斯民眾心中有較高的威望，很多人希望他繼續連任。因為在普京的領導下，俄羅斯展現出強大的民族凝聚力，俄羅斯能夠頂住美歐的壓力繼續發展。

事實上，目前沒有哪個人能像普京一樣在俄羅斯民間擁有如此大的威望，能夠讓俄羅斯上下保持團結。20多年前，普京從葉利欽手裏接過來一個爛攤子，如果不是普京進行改革，穩住局勢，俄羅斯可能早已被美歐集團搞垮，已重走蘇聯老路。20多年後，儘管俄羅斯沒有融入西方，反而因為俄烏戰爭被美歐集團孤立，但俄羅斯仍然屹立不倒，是一個具有影響力的大國。普京執掌俄羅斯，讓俄羅斯人感到有信心和希望。

如果普京不再執掌俄羅斯，俄羅斯可能面臨很多挑戰，一方面，美歐會鼓動顏色革命鼓動內亂，通過代理人戰爭等方式，由內到外搞垮俄羅斯，使得俄羅斯可能四分五裂。必須承認，在當下的國際地緣格局之下，只有普京領導俄羅斯，才可以頂在抗擊美國霸權的前沿位置。並與中國保持合作，一起維護世界戰略穩定。加上站在發展中國家的立場，亦可以平衡歐美的軍事勢力。如果普京退出俄羅斯政壇，那麼俄羅斯將一盤散沙，被美國分化瓦解。雖然通過軍事手段解決北約東擴並不是聰明手段，但從結果看確實有效，也可以制止西方軍事勢力的無序擴張，讓世界態勢更為均衡。

一帶一路峰會前夕，習近平10月17日為外國賓客舉行歡迎儀式，圖為與普京交談（Pool via REUTERS）

俄羅斯是一個聯邦制國家，需要強人政治才能保持團結，普京具有豐富的戰略經驗，可應對美歐集團的戰略圍堵。當下，俄羅斯離不開普京，沒有普京掌舵，俄羅斯將可能偏離航道。