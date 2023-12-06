新加坡副總理黃循財與何立峰會晤

正在北京訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財12月6日在人民大會堂會見中共政治局委員、中國國務院副總理何立峰。



黃循財此次是應丁薛祥的邀請訪華，他7日和丁薛祥在天津共同主持新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）會議。

何立峰與黃循財會面時，一開場就說，自己當年在天津工作，主要負責濱海新區，其中一項內容就是中新天津生態城，他參加過好幾次JCBC會議，所以對黃循財到中國參加JCBC會議「感到非常親切」。

何立峰曾在2009年至2013年擔任天津市委副書記、濱海新區區委書記。

何立峰提到，他經歷中方4位JCBC聯合主席牽頭的JCBC，包括當時擔任中國副總理的王岐山、張高麗、韓正，以及這次的丁薛祥，感嘆「時間過得真快」。

他也提到中新蘇州工業園區、中新天津生態城，以及中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目這3個兩國政府間合作項目，並肯定雙邊合作「內容愈來愈豐富」。

何立峰對黃循財說：「我們兩人也在2017年一起簽署了中新共建『一帶一路』的政府間合作備忘錄。一晃也就6年多過去了。看到你這6年多來不斷地進步，擔任愈來愈重要的職務，我感到由衷的高興。」

何立峰說，中新互為友好近鄰和重要合作夥伴，當前中新關係始終保持着良好的發展趨勢，3月中國國家主席習近平和新加坡總理李顯龍共同宣布，將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙邊關係發展指明方向；中國總理李強稍早前與黃循財的雙邊會見，也談中新關係新定位的內容。

他說：「對於兩國領導人達成的一系列共識，下一步我們將認真地把它轉化為具體的一些項目、具體的工作，並且具體地予以落實，力求能夠見效，相信通過這一系列的落實，會進一步促進中新關係不斷地向前發展。」

黃循財在隨後的開場白中也回應說，他在2017年第一次與何立峰見面，簽署「一帶一路」諒解備忘錄。「您對新加坡來說也不陌生，因為您參與了在濱海新區的天津生態城項目。」

黃循財表示，很高興能回到中國，與丁薛祥副總理共同主持JCBC會議，這次的會議特別安排在天津，因為2023年也是中新天津生態城開發15周年。

他說：「中國和新加坡的所有項目都進展得非常順利，成果豐碩。明天我們會簽署超過20項合作諒解備忘錄和協議。這體現了兩國關係的深度和廣度，我們也正朝着升級後的雙邊關係，即全方位高質量的前瞻性夥伴關係的方向推進。」

何立峰目前分管財政、金融工作，黃循財說，希望能與何立峰探討新中能如何採取更多措施，在經濟和金融領域進一步合作。

何立峰也提到，特別安排財經和金融領域的中國官員參加與黃循財的會見，包括中國央行行長潘功勝、證監會主席易會滿、中央財經委員會辦公室副主任韓文秀等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

