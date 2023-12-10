COP28｜大會主席促談判大幅提速　稱失敗並非選項

《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）正在杜拜舉行，大會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）於12月10日敦促，各國須迅速解決有關化石燃料協議的歧見，並指「失敗並非選項」。他稱談判已取得一定進展，但仍需大幅加速。 路透社指出，儘管大會談判進入最終階段，但與會者對於化石燃料的未來角色，看法仍存重大分歧。



賈比爾當日在記者會上呼籲，各方須表現出靈活性，在焦點問題上尋求最大共識。「時間不等人，我們需要更快行動，需要公開討論，以公平公正的方式解決令人關切的問題。」

分析指出，主要產油國沙特地阿拉伯和高度仰賴煤炭的印度，是COP28同意逐步淘汰化石燃料的主要障礙。全球應否首度同意石油時代終將結束，是COP28會議的核心問題。

逾80個國家努力想在協議納入「逐步淘汰」石油、天然氣和煤炭等的措詞，但石油輸出國家組織（OPEC）及其盟友反對。波蘭COP28代表團團長 Adam Guibourgé-Czetwertyński 認為，與會代表普遍存有相當根深蒂固的立場。

提議COP29明年由阿塞拜疆舉辦

COP28亦於10日發布一份草案文本，提議明年的COP29由阿塞拜疆於11月11日至22日期間主辦，該文本需獲大會通過才能生效。

COP28於11月30日至12月12日在杜拜舉行。本屆大會以「團結、行動、落實」為主題，將完成《巴黎協定》的首次全球盤點，並期待就多個重要議題取得進展，受國際社會關注。