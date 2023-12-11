台男遊泰國遇車禍 遭醫院拒絕收治身亡 理由極荒謬
撰文：TVBS新聞網
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泰國驚傳死亡車禍意外，41歲台灣遊客遭撞、拋飛分隔島後失去生命迹象，雖然被救護人員緊急送醫，但卻被院方以「怕收不到醫藥費」為由拒絕收治，導致錯過黃金治療時機，最終雖然順利送往第二間醫院，卻因傷勢過重不治身亡。
根據《ETtoday新聞雲》報道，事件發生在當地時間12月8日，跟團出遊的41歲的陳姓男子在泰國街頭遭撞，撞擊力道過大當場拋飛分隔島、肇事駕駛則是迅速驅車逃逸；醫護人員則在獲報後迅速趕抵，將陳男送往僅有500米遠的醫院。
然而抵達了急診處時，院方卻因為得知陳男並非本地人、害怕收不到醫藥費，因此以「相關事宜手續麻煩」而拒絕收治，醫護人員雖然錯愕，但也只能抓緊時間改送到另一間距離較遠的醫院，可惜陳男最終仍因為傷治過重不治身亡。
「如果第一家醫院救治他，我想他一定能活下來」，救護人員痛批，第一家醫院毫無幫助人的道德，坦言他們已經盡力，但醫院卻不願意協助搶救，導致悲劇的發生。目前陳男家屬已準備前赴泰國處理後事，51歲肇事司機則已被帶回偵訊。
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