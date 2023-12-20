以巴衝突．投稿｜不再平靜的聖誕夜：想象加沙的「新伯利恆」

當全世界都在翹首期盼聖誕節的到來時，以耶穌基督誕生地聞名於世的聖城伯利恆（Bethlehem）卻面臨着殘酷的現實。今年，和平、傳統聖誕頌歌和美好祝願的回聲被加沙和以色列南部發生的苦難蓋過，顯得遙不可及。這是是多麼令人悲傷的諷刺——耶穌誕生的這片土地如今卻留下了暴力、仇恨、佔領、種族隔離以及針對加沙（包括其教堂和基督教社區）的轟炸的傷痕。

撰文：Jack Nassar，現居約旦河西岸地區巴勒斯坦城市拉姆安拉（Ramallah）、從事電信業的巴勒斯坦人



伯利恆是希望與和平的象徵，它的意義遠不止於此。在加沙的動盪和苦難中，以穆斯林為主的加沙人民堅定不移的信仰和頑強不屈的精神體現了聖誕節的真諦。加沙人民團結一致，形成了不同信仰間的團結，證明了人類的持久精神。

2021年4月4日，巴勒斯坦基督徒於在西岸伯利恆的聖誕教堂慶祝復活節。（Getty）

加沙是巴勒斯坦內的一片狹長領地，位於地中海東南部，自1967年以來一直承受着以色列佔領的重壓，處於長期的苦難之中。持續不斷的襲擊令民眾的生活更加艱險。來自以色列的空襲無情地襲擊了教堂、基督教機構和巴勒斯坦基督徒，造成無辜者痛失生命。基督教人口不斷減少，目前已不足1000人，這給加沙的文化和宗教景觀描繪了一幅陰鬱的圖景。這個自耶穌時代就存在的古老群體面臨着即將消失的威脅，這不僅是屬於這一地區的悲劇，也是全球基督教遺產、歷史、信仰和見證的深重損失。

幾個世紀以來，加沙的巴勒斯坦基督徒在保護古老傳統和促進該地區的知識、政治和藝術發展方面發揮了至關重要的作用。這裏的教堂的歷史源遠流長，有些可追溯到基督教早期。特別是位於加沙的拜占庭式古建築聖波菲里烏斯希臘東正教教堂（Church of Saint Porphyrius），它是基督教在該地區深深紮根的見證。幾個世紀以來，他們的存在與延續證明着巴勒斯坦基督徒對祖先的土地保有的深厚感情，在一代又一代的家族延續中，他們的信仰和傳統也得以傳承。

圖為12月5日，牧師Munther Isaac於聖誕前夕，在聖城伯利恆的基督教信義會（Evangelical Lutheran Church）內佈置教會內的擺設。（Reuters）

雖然加沙此次遭遇的襲擊只是以色列佔領史中又一次動盪的延續，但在這個聖誕節，這場悲劇的嚴重性卻格外沉重。超過20,000名巴勒斯坦人喪生，40,000人受傷，家園和社區被夷為平地，數十萬人無家可歸。當炸彈砸向教堂、英國聖公會開辦的浸禮會醫院、玫瑰姊妹天主教學校（Rosary Sisters Catholic School）以及阿拉伯東正教基督教文化和社會中心時，巴勒斯坦基督教社區的核心也隨之崩塌，這些神聖的場所成了一場不公義戰爭下種族滅絕的象徵。

加沙那些生命消隕提醒我們戰爭的代價。家庭支離破碎，社區四分五裂，聖誕節被悲傷所掩蓋。面對這樣的悲劇，全世界，尤其是基督徒，絕不能對加沙的苦難視而不見。國際社會和教會震耳欲聾的沉默令人沮喪。加沙基督徒忍受着難以想像的苦難，他們的困境要求我們超越政治界限、種族、國籍和宗教信仰的邊界，予以集體回應。

巴勒斯坦人和以色列人所經歷的創傷和損失不應被忽視或低估。認識到雙方的痛苦並努力尋求為所有人帶來和平與安全的解決方案至關重要。

在耶穌曾宣揚愛、同情與和平的這片土地上，痛苦的呼喊現在正刺破長空。全球基督教界必須聲援加沙的弟兄們，大聲疾呼反對這片神聖土地上的不公正和暴力。

加沙的生命損失令人心碎地提醒我們，襲擊造成了巨大的人員傷亡。家庭支離破碎，社區四分五裂，聖誕節的精神被悲傷所掩蓋。面對這樣的悲劇，全世界，尤其是基督徒，絕不能對加沙的苦難視而不見。國際社會和教會震耳欲聾的沉默令人沮喪。加沙基督徒忍受着難以想像的苦難，他們的困境要求我們做出集體回應，超越政治疆界、種族、國籍和宗教信仰。

2023年12月10日，加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）不少平民在戰事中死亡。（Reuters）

這需要超越政治、種族、國籍和宗教信仰的集體回應。巴勒斯坦人和以色列人所經歷的創傷和損失不應被忽視或低估。認識到雙方的痛苦並努力尋求為所有人帶來和平與安全的解決方案至關重要。

在耶穌曾宣揚愛、同情與和平的這片土地上，痛苦的呼喊現在正刺破長空。全球基督教界必須聲援加沙的弟兄們，大聲疾呼反對這片神聖土地上的不公正和暴力。

加沙眼下發生的事件與聖經中耶穌降生的故事有着異曲同工之處。在一個本應充滿和平的世界裏，加沙人民卻面臨着種族滅絕和流離失所的嚴酷現實，他們的旅程與聖母馬利亞和丈夫約瑟在逆境中尋求庇護的旅程如出一轍——這仿佛耶穌自己選擇今年在加沙降生一樣，持續不斷的圍困和襲擊讓這座城市分崩離析，給基督徒社區帶來了巨大的苦難。

傳統上，伯利恆與耶穌的誕生聯繫在一起，而今天，我們能夠想像耶穌在一個並不寂靜的夜晚降生在加沙，降生在一個在戰爭的恐怖中掙扎求生的群體之中。這種視角的轉變讓我們對加沙人民的苦難感同身受，並促使我們採取有意義的行動。

在耶路撒冷橄欖山上的天主教教堂 Dominus Flavit 窗外看到被視為伊斯蘭聖地的金色圓頂清真寺（Dome of the Rock）。（Getty）

耶穌在加沙降生的故事也是對加沙人民逆境下的韌性和耐力的隱喻。正如耶穌的降生給世界帶來了希望一樣，加沙人民在教堂、清真寺、醫院、家園、企業、學校、社區遭到破壞以及失去親人的情況下，仍抱有希望。以愛、救贖和光明戰勝黑暗為主題的聖誕故事在加沙的鬥爭中引起了深深的共鳴。面對絕望，我們必須緊緊抓住聖誕節帶來的希望。耶穌降生於馬槽里的故事提醒我們，即使在最黑暗的時刻，奇蹟也會發生。這種希望支撐着加沙人民克服重重困難，堅持不懈。正如耶穌誕生在伯利恆一樣，我們也可以想像伯利恆在加沙這片土地上——一個愛終將戰勝仇恨、聖誕精神盛行的地方。

在這個節日期間，加強人們對加沙嚴峻局勢的認識至關重要。通過分享故事、組織活動、祈禱、堅定不移地伸張正義，我們可以揭示加沙人民的困境，並努力為巴勒斯坦人、以色列人和全人類創造一個平等、和平與正義的美好未來。為此我們需要創造理解和同情，這是打破暴力循環、打開通往和解與持久和平的大門的鑰匙。